भोपाल में सनसनीखेज वारदात; रॉयल मार्केट तिराहे पर डंडों और चाकुओं से हमलाकर युवक की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रॉयल मार्केट तिराहे पर सरेराह डंडों से पीट-पीटकर बदमाशों ने एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपितों का युवक से फाइनेंस गाड़ियों की रिकवरी का विवाद था। 17-18 अक्टूबर की दरमियानी रात रॉयल मार्केट तिराहे पर युवक उन्हें दोस्त के साथ दिखा तो उन्होंने पहले पाईप और चाकू से पैर पर हमला किया और फिर डंडों से पीटकर अधमरा कर दिया था और मौके से भाग निकले थे।

सप्ताहभर इलाज के बाद हमीदिया अस्पताल में रविवार रात को दम तोड़ दिया। मामले में शाहजहांनाबाद पुलिस ने तब हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया था। हालांकि एक आरोपित अब भी फरार है। फाइनेंस रिकवरी का विवाद पुलिस के अनुसार, नूरमहल रोड निवासी 26 वर्षीय इब्राहिम उर्फ आलीन बच्चा फाइनेंस वाहनों की रिकवरी का काम करता था। हनुमानगंज के कबाड़खाना क्षेत्र में रहने वाले दानिश और उमर भी इसी काम में थे। करीब एक महीने पहले पुराने भोपाल में जिस कार की रिकवरी उमर और दानिश को करनी थी, उसे आलीन ने रिकवर कर लिया था। इसी बात पर उनके बीच विवाद चल रहा था। अचानक किया हमला 17-18 अक्टूबर की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे आलीन अपने दोस्त समीर के साथ रॉयल मार्केट स्थित एसबीएस अस्पताल के पास काफी हाउस पहुंचा था। तभी ऑटो से उमर उर्फ ट्रैक्टर, जैद और उनके साथी वहां पहुंचे। आरोपितों ने आलीन को घेरकर हमला कर दिया।