युवा कांग्रेस चुनाव... सदस्यता के 5 लाख से अधिक आवेदन अमान्य, 15 नवंबर से पहले मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव में 14 लाख से अधिक नए सदस्य बनने का दावा किया जा रहा था, पर आवेदनों की जांच में पांच लाख 16 हजार आवेदन रद्द हो गए हैं। इनमें अधिकतर मामले ऐसे हैं जिनमें एक ही नाम और पहचान पत्र से एक से अधिक आवेदन हुए थे। इसके अतिरिक्त फोटो व अन्य जानकारी निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं होने के कारण आवेदन रद किए गए हैं।
3.56 लाख सदस्यों के आवेदनों को रोक कर रखा गया है, यदि वे त्रुटियां सुधार लेते हैं, तो ही सदस्यता मान्य की जाएगा। त्रुटि सुधारने के लिए 17 अक्टूबर तक अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के ऐप पर दस्तावेज अपलोड करने होंगे। संगठन पदाधिकारी का कहना है कि 15 नवंबर से पहले प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। बता दें कि पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आवेदनों की जांच की गई और सही आवेदनों पर सदस्यता दी गई है।
प्रदेश में चुनाव प्रभारी मुकुल गुप्ता ने बताया कि सदस्यता के लिए 14,74, 374 आवेदन आए थे, जिनमें 5,16,155 मापदंड के अनुरूप नहीं होने के कारण निरस्त कर दिए गए। कुल मान्य सदस्यता के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, विधानसभा और ब्लाक अध्यक्ष के लिए हुए मतों की गिनती की जाएगी। संगठन ने इस बार सदस्यता के साथ ही ऑनलाइन वोटिंग कराई है।
