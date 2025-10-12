युवा कांग्रेस चुनाव... सदस्यता के 5 लाख से अधिक आवेदन अमान्य, 15 नवंबर से पहले मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव में 14 लाख से अधिक नए सदस्य बनने का दावा किया जा रहा था, पर आवेदनों की जांच में पांच लाख 16 हजार आवेदन रद्द हो गए हैं। इनमें अधिकतर मामले ऐसे हैं जिनमें एक ही नाम और पहचान पत्र से एक से अधिक आवेदन हुए थे। इसके अतिरिक्त फोटो व अन्य जानकारी निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं होने के कारण आवेदन रद किए गए हैं।

15 नवंबर से पहले प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा 3.56 लाख सदस्यों के आवेदनों को रोक कर रखा गया है, यदि वे त्रुटियां सुधार लेते हैं, तो ही सदस्यता मान्य की जाएगा। त्रुटि सुधारने के लिए 17 अक्टूबर तक अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के ऐप पर दस्तावेज अपलोड करने होंगे। संगठन पदाधिकारी का कहना है कि 15 नवंबर से पहले प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। बता दें कि पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आवेदनों की जांच की गई और सही आवेदनों पर सदस्यता दी गई है।