MP में तड़पता रहा मजदूर और मालिक देखता रहा... छह मिनट बाद हो गई मौत, Video Viral

नईदुनिया प्रतिनिधि, सुसनेर (आगर-मालवा)। सुसनेर कस्बे में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बहुप्रसारित वीडियो में दिखाया गया है कि तिरुपति ट्रेडर्स में काम कर रहे एक मजदूर की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वह कुर्सी पर तड़पने लगा। पास के कर्मचारी तुरंत मदद को दौड़े, पानी पिलाया और उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन मालिक न तो उठकर मदद करने आया, न ही एम्बुलेंस को बुलाया।

गोदाम मालिक पर केस दर्ज करने की मांग मालिक पूरी घटना को मोबाइल पर तमाशा बनाकर देखता रहा। पूरे छह मिनट तक पीड़ित तड़पता रहा और उसकी मौत हो गई। समय पर उचित कदम उठाया जाता, तो शायद जान बच सकती थी। श्रमिक स्वजन व अन्य लोगों ने शनिवार को टीआइ को ज्ञापन सौंपकर गोदाम मालिक पर केस दर्ज करने की मांग की। उन्होंने बताया कि छह अक्टूबर को नगर परिषद के सामने वाली गली में सालगराम राठौर के गोदाम पर काम करते समय मैना रोड निवासी रफीक पुत्र अब्दुल रऊफ को हार्ट अटैक आ गया।