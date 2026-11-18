नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के भोपाल रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह एक युवक राज्यरानी एक्सप्रेस की छत पर चढ़ गया और ऊपर से गुजर रही ओएचई लाइन के तार को पकड़ लिया। करंट का तेज झटका लगने से युवक नीचे गिर गया और झुलसकर घायल हो गया।

आरपीएफ जवानों ने तत्काल रेलवे एंबुलेंस की मदद से उसे हमीदिया अस्पताल पहुंचाया। उपचार के बाद उसकी स्थिति ठीक बताई जा रही है।

प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हुआ हादसा