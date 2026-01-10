MP में असीर दरगाह के पास सड़क किनारे दिखा बाघ, राहगीर ने बनाया 32 सेकंड का वीडियो हुआ वायरल

नेपानगर। असीर-नेपानगर मार्ग पर शुक्रवार रात 11 बजकर 7 मिनट पर सड़क के बीच में बाघ दिखाई देने से क्षेत्र में एक बार फिर दहशत बढ़ गई है। राहगीर द्वारा मोबाइल से 32 मिनट का विडिओ भी बनाया गया है। जिसमे बाघ सड़क किनारे बैठ कर कार कि ओर दुख रहा। बाद में छलांग लगाकर जंगल में जा रहा है।

नेपानगर के एमजी नगर निवासी जुगर खान ने बताया शुक्रवार रात वे स्वजनो के साथ बोरगांव से कार से नेपा लौट रहें थे। असीर से मोड़ लेकर दसरगाह के पास आते हीं सड़क पर बाघ बैठा दिखा। अचानक कार रोक दी। हेडलाइट में बाघ को प्रत्यक्ष सामने देख कर सभी डरकर चुप हो गए।

करीब 30 सेकंंड तक बाघ सड़क पर बैठा रहा। अचानक पीछे से पिकअप आई जिसमे जोर जोर से गाने बज रहें थे। उसकी आवाज सुनकर बाघ सड़क किनारे करीब 50 फिट दूर जाकर रुका और कार की ओर देखने लगा। उसके सड़क से हटते ही मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाया। जुगर खान ने बताया बाघ करीब 5 फीट लम्बा और 3 फीट ऊंचा था। तत्काल लोगों को सूचित करने के लिए वीडियो ग्रुप में डाला जिससे लोग सावधान रहें। कार में उनके साथ दो छोटे बच्चे, भतीजा और पिताजी थे। बाघ को देख कर सभी डरे हुवे थे। तेजी से कार लेकर नेपानगर पहुचे और आप बीती बताई।