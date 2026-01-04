मुआवजे के लिए MP के किसानों का अनूठा आंदोलन, भैंस के आगे बजाई बीन, कहा- 'जागो सरकार'

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। जिले की सबसे बड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना 'पांगरी बांध' के प्रभावित किसान उचित मुआवजे के लिए बीते तीन साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जल संसाधन विभाग और सरकार उनकी गुहार नहीं सुन रहे हैं। इसके चलते किसान तरह-तरह के अनूठे प्रदर्शन कर सरकार को नींद से जगाने का प्रयास कर रहे हैं।

रविवार को डॉ. रवि पटेल के नेतृत्व में किसानों ने एक बार फिर अनूठा आंदोलन किया। उन्होंने उतावली नदी के तट पर भैंसें बांधीं और उनके सामने बीन बजाई। किसानों ने कहा कि उनकी स्थिति भी कुछ इसी तरह की है, वे लगातार सरकार से अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। उन्होंने कहा, "सरकार अब तो जागो और किसानों की मांग पूरी करो।"