नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। करीब साढ़े चार सौ साल पुरानी मुगलकालीन भूमिगत जल संरचना 'कुंडी भंडारे' को लेकर बरती जा रही प्रशासनिक उदासीनता इसके अस्तित्व पर संकट खड़ा कर सकती है। जमीन के 80 फीट नीचे मौजूद शुद्ध पानी की इस नहर को हवा और प्रकाश देने वाली 100 से ज्यादा कुंडियों में से एक 33 नंबर की कुंडी पांच दिन पूर्व फिर धंसक गई।

इससे लिफ्ट को नीचे उतारने वाले स्थान पर सात फीट से ज्यादा पानी भर गया है। इसके चलते फिर लिफ्ट में ताला लगा दिया गया है। अब पर्यटक इसकी खूबसूरती को निहारे बिना मायूस होकर लौट रहे हैं। जलस्तर बढ़ने से बंद हुई लिफ्ट ज्ञात हो कि इससे पहले भी दो कुंडियां रखरखाव के अभाव में धंस गई थीं। इससे एक साल से ज्यादा समय तक लिफ्ट को बंद कर रखा गया था। तत्कालीन कलेक्टर द्वारा नाराजगी जताए जाने के बाद नगर निगम प्रशासन ने इनकी मरम्मत कराकर मलबे को निकलवाया था।