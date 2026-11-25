नईदुनिया न्यूज, देपालपुर। नगर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर अब नए और भव्य स्वरूप में नजर आएगा। करीब 37 वर्ष पूर्व पुरानी तहसील परिसर में छोटे स्वरूप में भगवान चंद्रमौलेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। समय के साथ यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया।

अब करीब 4.50 करोड़ रुपये की लागत से मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके लिए 25 नवंबर बुधवार को संत-महात्माओं की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमिपूजन होगा। मंदिर का निर्माण राजस्थान के प्रसिद्ध लाल पत्थरों से प्राचीन भारतीय स्थापत्य एवं शिल्प परंपरा के अनुसार किया जाएगा।