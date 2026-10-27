धनराज तायड़े मर्डर केस: मुख्य आरोपी का ठेका रद करने और सरकारी नौकरी से बर्खास्तगी की उठी मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। शहर के लोधीपुरा क्षेत्र में बीस दिन पहले हुए धनराज तायड़े हत्याकांड के आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में बौद्ध समाज के लोग कलेक्टर व एसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने हत्या के आरोपितों का सरकारी ठेका निरस्त करने और सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की।

पीड़ित परिवार के सदस्य प्रेम तायड़े ने कहा कि हत्याकांड में शामिल रवि सिंगोटिया अब तक फरार है। जिला अस्पताल में उसके सफाई ठेके को निरस्त किया जाए और जल्द गिरफ्तारी की जाए। हत्याकांड में शामिल रहे कुछ आरोपित नगर निगम के नियमित व मस्टर कर्मचारी हैं। चौबीस घंटे से ज्यादा समय तक जेल में रहने के कारण कथित आरोपितों को नगर निगम की नौकरी से बर्खास्त किया जाए।