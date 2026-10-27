रतलाम पुलिस का एक्शन... सिर पर डोडाचूरा ढो रहीं 4 महिलाएं गिरफ्तार, पूर्व में भी जा चुकी हैं जेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। खेत के कच्चे रास्ते पर सिर पर डोडाचूरा से भरे कट्टे रखकर जा रही चार महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 60 किलो 750 ग्राम डोडाचूरा जब्त किया गया। चारों महिलाएं झाबुआ जिले की रहने वाली हैं।

पुलिस के अनुसार, महिलाएं डोडाचूरा रतलाम से झाबुआ होते हुए गुजरात ले जाने की तैयारी में थीं। पूछताछ में सामने आया कि उन्होंने आलोट क्षेत्र के ग्राम पिपलिया पिथा से गोपाल मालवीय से डोडाचूरा लिया था। पुलिस ने गोपाल के विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।