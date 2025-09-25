बुरहानपुर में डॉक्टर की ऑटो चालक से बदसलूकी, मामूली बात पर बच्चों को एक घंटे बारिश में खड़ा रखा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। जिला अस्पताल में पदस्थ डा. राजेश सोलंकी के खिलाफ लालबाग थाना पुलिस ने धार 296, 126-2 के तहत केस दर्ज किया है। दरअसल मामूली बात को लेकर डॉक्टर राजेश सोलंकी ने 22 सितंबर की रात ट्यूशन से लौट रहे बच्चों को करीब एक घंटे तक बरसते पानी में खड़ा रखा था।

कार का साइड ग्लास टूटने पर हुआ विवाद जिस ऑटो से बच्चे लौट रहे थे, उसकी ठोकर लगने से सीके ग्रीन कालोनी स्थित घर के बाहर खडी डॉक्टर की कार का साइड ग्लास टूट गया था। इसे लेकर उन्होंने छोटा बोरगांव निवासी ऑटो चालक यशेन्द्र तिवारी को जमकर फटकारा और आटो की चाबी निकाल ली। ऑटो चालक नुकसान की भरपाई बाद में कर देने और चाबी वापस करने के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन डॉक्टर ने चाबी नहीं दी।