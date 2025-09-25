बुरहानपुर में डॉक्टर की ऑटो चालक से बदसलूकी, मामूली बात पर बच्चों को एक घंटे बारिश में खड़ा रखा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। जिला अस्पताल में पदस्थ डा. राजेश सोलंकी के खिलाफ लालबाग थाना पुलिस ने धार 296, 126-2 के तहत केस दर्ज किया है। दरअसल मामूली बात को लेकर डॉक्टर राजेश सोलंकी ने 22 सितंबर की रात ट्यूशन से लौट रहे बच्चों को करीब एक घंटे तक बरसते पानी में खड़ा रखा था।
जिस ऑटो से बच्चे लौट रहे थे, उसकी ठोकर लगने से सीके ग्रीन कालोनी स्थित घर के बाहर खडी डॉक्टर की कार का साइड ग्लास टूट गया था। इसे लेकर उन्होंने छोटा बोरगांव निवासी ऑटो चालक यशेन्द्र तिवारी को जमकर फटकारा और आटो की चाबी निकाल ली। ऑटो चालक नुकसान की भरपाई बाद में कर देने और चाबी वापस करने के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन डॉक्टर ने चाबी नहीं दी।
यह भी पढ़ें- बालाघाट में जल्दी छुट्टी न देने पर शिक्षक ने प्रभारी प्राचार्य को बस में पीटा, छात्रों ने किया जमकर हंगामा
इसके चलते बच्चे भी बाहर निकल आए और तेज बारिश में भीगते रहे। बाद में ऑटो चालक ने लालबाग पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक से डॉक्टर ने पांच हजार रुपये भी बाद में ले लिए थे। मौके पर लालबाग थाना प्रभारी अमित जादौन पहुंचे तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया। डॉक्टर के व्यवहार का वीडियो अब इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।