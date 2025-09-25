मेरी खबरें
    बुरहानपुर में डॉक्टर की ऑटो चालक से बदसलूकी, मामूली बात पर बच्चों को एक घंटे बारिश में खड़ा रखा

    Burhanpur Crime News: बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पदस्थ डा. राजेश सोलंकी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। दरअसल मामूली बात को लेकर डॉक्टर राजेश सोलंकी ने 22 सितंबर की रात ट्यूशन से लौट रहे बच्चों को करीब एक घंटे तक बरसते पानी में खड़ा रखा था।

    By Sandeep Paroha
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 08:20:31 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 08:29:29 PM (IST)
    बुरहानपुर में डॉक्टर की ऑटो चालक से बदसलूकी, मामूली बात पर बच्चों को एक घंटे बारिश में खड़ा रखा
    बुरहानपुर में डॉक्टर की ऑटो चालक से बदसलूकी, बच्चों को एक घंटे बारिश में खड़ा रखा

    HighLights

    1. बुरहानपुर में डॉक्टर की बदसलूकी देखने को मिली है
    2. पुलिस ने डॉक्टर राजेश सोलंकी के खिलाफ दर्ज किया केस
    3. कार का साइड ग्लास टूटने पर निकाल ली थी ऑटो की चाबी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। जिला अस्पताल में पदस्थ डा. राजेश सोलंकी के खिलाफ लालबाग थाना पुलिस ने धार 296, 126-2 के तहत केस दर्ज किया है। दरअसल मामूली बात को लेकर डॉक्टर राजेश सोलंकी ने 22 सितंबर की रात ट्यूशन से लौट रहे बच्चों को करीब एक घंटे तक बरसते पानी में खड़ा रखा था।

    कार का साइड ग्लास टूटने पर हुआ विवाद

    जिस ऑटो से बच्चे लौट रहे थे, उसकी ठोकर लगने से सीके ग्रीन कालोनी स्थित घर के बाहर खडी डॉक्टर की कार का साइड ग्लास टूट गया था। इसे लेकर उन्होंने छोटा बोरगांव निवासी ऑटो चालक यशेन्द्र तिवारी को जमकर फटकारा और आटो की चाबी निकाल ली। ऑटो चालक नुकसान की भरपाई बाद में कर देने और चाबी वापस करने के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन डॉक्टर ने चाबी नहीं दी।

    एक घंटे तेज बारिश में भीगते रहे बच्चे

    इसके चलते बच्चे भी बाहर निकल आए और तेज बारिश में भीगते रहे। बाद में ऑटो चालक ने लालबाग पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक से डॉक्टर ने पांच हजार रुपये भी बाद में ले लिए थे। मौके पर लालबाग थाना प्रभारी अमित जादौन पहुंचे तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया। डॉक्टर के व्यवहार का वीडियो अब इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।

