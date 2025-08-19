Ganesh Utsav: अनुमति के बिना आयोजन नहीं, लाउड स्पीकर भी तय समय पर होंगे बंद
गणेश उत्सव सहित अन्य आगामी त्योहारों के मद्देनजर थाना स्तर पर गणेश उत्सव समितियों और साउंड सिस्टम सेवा प्रदाताओं की बैठक ली जा रही है। सोमवार को निंबोला सहित अन्य थानों में बैठक ली गई।
Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 08:47:48 PM (IST)
Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 08:47:48 PM (IST)
प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं होगा आयोजन
नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। गणेश उत्सव सहित अन्य आगामी त्योहारों के मद्देनजर थाना स्तर पर गणेश उत्सव समितियों और साउंड सिस्टम सेवा प्रदाताओं की बैठक ली जा रही है। सोमवार को निंबोला सहित अन्य थानों में बैठक ली गई। जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि पंडाल सहित कोई भी आयोजन संबंधित थाना प्रभारी अथवा प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं होगा।
अफवाह अथवा भड़काऊ कृत्य से बचें
साउंड सिस्टम भी निर्धारित समय सीमा के अंदर बंद करने होंगे। इनकी ध्वनि भी तय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। गणेश उत्सव समितियां अपने स्तर पर पांडालों के विद्युत कनेक्शन, अग्नि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाएंगी। निंबोला थाना प्रभारी राहुल कांबले ने समिति पदाधिकारियों से कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह अथवा भड़काऊ कृत्य से बचें।
वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी
ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी थाना प्रभारियों को बैठक लेने और व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए थे। बैठक में थाना प्रभारियों ने आयोजकों से संवाद कर स्पष्ट किया कि नियम विरुद्ध साउंड सिस्टम बजाने, बिना अनुमति पंडाल अथवा जुलूस निकालने या ज्यादा आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस द्वारा जिलेवासियों से अपील की गई है कि त्योहारों को शांति, सौहार्द्र व अनुशासन के साथ मनाएं तथा पुलिस प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। जिससे जिले में साम्प्रदायिक सद्भाव एवं शांति व्यवस्था कायम रह सके।
