Ganesh Utsav: अनुमति के बिना आयोजन नहीं, लाउड स्पीकर भी तय समय पर होंगे बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। गणेश उत्सव सहित अन्य आगामी त्योहारों के मद्देनजर थाना स्तर पर गणेश उत्सव समितियों और साउंड सिस्टम सेवा प्रदाताओं की बैठक ली जा रही है। सोमवार को निंबोला सहित अन्य थानों में बैठक ली गई। जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि पंडाल सहित कोई भी आयोजन संबंधित थाना प्रभारी अथवा प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं होगा।

अफवाह अथवा भड़काऊ कृत्य से बचें साउंड सिस्टम भी निर्धारित समय सीमा के अंदर बंद करने होंगे। इनकी ध्वनि भी तय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। गणेश उत्सव समितियां अपने स्तर पर पांडालों के विद्युत कनेक्शन, अग्नि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाएंगी। निंबोला थाना प्रभारी राहुल कांबले ने समिति पदाधिकारियों से कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह अथवा भड़काऊ कृत्य से बचें।