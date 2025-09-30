मेरी खबरें
    MP में भाजपा नेता की गुंडागर्दी... मामूली विवाद में कर डाली हवाई फायरिंग, 8 पर केस दर्ज

    MP News: भौरासा थाना क्षेत्र के गांव महुड़ी में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई जब गाड़ी निकालने के मामूली विवाद में भाजपा के पूर्व मंडल महामंत्री व परिवार वालों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई हवाई फायर कर दिए। फायरिंग वाहन निकालने की मामूली बात पर हुई कहासुनी के मामले में की गई हालांकि गनीमत रही कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई।

    By satyendra singh rathore
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 05:30:59 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 05:30:59 PM (IST)
    MP में भाजपा नेता की गुंडागर्दी... मामूली विवाद में कर डाली हवाई फायरिंग, 8 पर केस दर्ज
    MP में भाजपा नेता की गुंडागर्दी।

    HighLights

    1. मामूली विवाद में भाजपा नेता की हवाई फायरिंग
    2. देवास के भौरासा थाना क्षेत्र के महुड़ी गांव की घटना
    3. पुलिस ने 8 आरोपियों पर केस दर्ज करके जांच शुरू की

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। भौरासा थाना क्षेत्र के गांव महुड़ी में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई जब गाड़ी निकालने के मामूली विवाद में भाजपा के पूर्व मंडल महामंत्री व परिवार वालों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई हवाई फायर कर दिए। फायरिंग वाहन निकालने की मामूली बात पर हुई कहासुनी के मामले में की गई हालांकि गनीमत रही कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद 8 आरोपियों पर केस दर्ज करके जांच शुरू की है।

    क्या था पूरा मामला?

    भौरासा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी विजय सिंह धाकड़ ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि सोमवार रात को दशरथ सिंह धाकड़ के बेटे पृथ्वीराज ने गाड़ी निकालने की बात को लेकर गालीगलौज की थी। विवाद ज्यादा ना बढ़े इसको लेकर मंगलवार को हम लोग चर्चा करने के लिए मंदिर पृथ्वीराज के पिता दशरथ सिंह से मिलने पहुंचे। उस दौरान वह पूजा कर रहे थे इसी दौरान उसके भाई लाखन व सूरज आए तो हमने उनसे कहा कि विवाद ना बढ़े इसलिए बैठकर चर्चा कर लेते हैं।

    इसी दौरान राजवीर और पृथ्वीराज आ गए इनमें से एक ने अपने हाथ में पिस्टल ले रखी थी व दूसरे के हाथ में कट्टे जैसा हथियार था। गाली गलौज करते हुए दोनों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान लकी नाम का आरोपित 12 बोर की बंदूक लेकर आ गया और दशरथ सिंह उसे लेकर घूमते फिरते हुए गाली-गलौज करने लगा। बाद में दशरथ ने अपने बेटे राजवीर से पिस्टल लेकर हवाई फायर किए।

    इन आरोपियों पर दर्ज हुआ केस

    मामले में पुलिस ने आरोपित भाजपा के पूर्व मंडल महामंत्री दशरथ सिंह धाकड़, उसके भाई लाखन व सूरज सिंह धाकड़, दशरथ के बेटे राजवीर, पृथ्वीराज धाकड़ युवराज धाकड़ सहित परिवार के ही लक्की धाकड़ और रवि धाकड़ पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। टीआई प्रीति कटारे ने बताया आरोपियों की तलाश की जा रही है।

