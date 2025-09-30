MP में भाजपा नेता की गुंडागर्दी... मामूली विवाद में कर डाली हवाई फायरिंग, 8 पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। भौरासा थाना क्षेत्र के गांव महुड़ी में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई जब गाड़ी निकालने के मामूली विवाद में भाजपा के पूर्व मंडल महामंत्री व परिवार वालों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई हवाई फायर कर दिए। फायरिंग वाहन निकालने की मामूली बात पर हुई कहासुनी के मामले में की गई हालांकि गनीमत रही कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद 8 आरोपियों पर केस दर्ज करके जांच शुरू की है।

क्या था पूरा मामला? भौरासा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी विजय सिंह धाकड़ ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि सोमवार रात को दशरथ सिंह धाकड़ के बेटे पृथ्वीराज ने गाड़ी निकालने की बात को लेकर गालीगलौज की थी। विवाद ज्यादा ना बढ़े इसको लेकर मंगलवार को हम लोग चर्चा करने के लिए मंदिर पृथ्वीराज के पिता दशरथ सिंह से मिलने पहुंचे। उस दौरान वह पूजा कर रहे थे इसी दौरान उसके भाई लाखन व सूरज आए तो हमने उनसे कहा कि विवाद ना बढ़े इसलिए बैठकर चर्चा कर लेते हैं।