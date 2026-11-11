बुरहानपुर में गोमाता को माना घर की लक्ष्मी, विधि-विधान से की गोदभराई, पूरे गांव को कराया भोज

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर : जिले के ग्राम बोरसल में एक किसान परिवार ने गोमाता के प्रति श्रद्धा और आत्मीयता की अनूठी मिसाल प्रस्तुत की है। किसान हरिभाऊ किशन चौधरी के निवास पर गोमाता का पारंपरिक डोहाले जेवण (गोदभराई) समारोह धार्मिक रीति-रिवाज के साथ आयोजित किया गया।

इस अवसर पर गोमाता का श्रृंगार कर पूजा-अर्चना की गई तथा गोदभराई की रस्म निभाई गई। समारोह में भजन संध्या के साथ ग्राम वासियों के लिए सामूहिक भोज की व्यवस्था भी की गई थी। किसान परिवार की बेबा बाई हरिभाऊ चौधरी ने कहा कि गोमाता के आगमन से उनके घर में सुख-समृद्धि और खुशियों का संचार हुआ है।

गांव के प्रत्येक घर में गोमाता का आगमन हो उनकी कामना है कि गांव के प्रत्येक घर में गोमाता का आगमन हो और हर परिवार में माता लक्ष्मी का वास रहे। उन्होंने उम्मीद जताई कि गांव के अन्य परिवार भी ऐसे आयोजन करेंगे। चौधरी परिवार की इस पहल ने गोमाता के प्रति श्रद्धा, सेवा और सम्मान के साथ ही ग्रामीणों के बीच आपसी मेलजोल और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। परिवार ने अपनी खुशियां पूरे गांव के साथ साझा कर सराहनीय परंपरा की शुरुआत की है। नेपानगर। मंगलवार को लोगों ने घर आंगन में गोबर से पर्वत बनाकर गोवर्धन पूजन किया। भगवान श्रीकृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा-अर्चना की गई। पर्व में बलि पूजा, अन्नकूट, मार्गपाली आदि उत्सव भी हुए। पांधार के विष्णु चौहान ने बताय कि गोवर्धन पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है।