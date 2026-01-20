MP में न्याय की आस में किसान ने कलेक्ट्रेट गेट पर चढ़ाई माला... नारियल फोड़कर की पूजा-अर्चना

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर: मंगलवार दोपहर बुरहानपुर कलेक्ट्रेट में एक दिलचस्प और चर्चा का विषय बना मामला सामने आया। नागझरी पंचायत के ग्राम गुलई निवासी लखन पटेल कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्य प्रवेश द्वार पर फूल माला पहनकर नारियल फोड़ा। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे कलेक्ट्रेट को जिले के भगवान रूपी कलेक्टर का मंदिर मानकर पूजन कर रहे हैं, ताकि उन्हें न्याय मिल सके।
लखन पटेल ने बताया कि उन्होंने अपनी पंचायत से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन किया था। आरोप है कि पंचायत सचिव विजय महाजन ने उन्हें करीब एक महीने तक जानकारी के लिए भटकाया।
लखन का आरोप है कि जब जानकारी दी गई तो नियम अनुसार ₹2 प्रति कॉपी के बजाय ₹12 प्रति कॉपी के हिसाब से कुल ₹6180 वसूल लिए गए। इसे उन्होंने गंभीर अन्याय बताया।
ग्रामीण का कहना है कि इस मामले की शिकायत उन्होंने सीईओ जनपद पंचायत सहित अन्य अधिकारियों से की, लेकिन उन्हें न्याय दिलाने के बजाय अधिकारियों द्वारा धमकाया गया।
इस प्रकरण में कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष रविंद्र महाजन ने कलेक्टर हर्ष सिंह से शिकायत करने की बात कही है। मामले को लेकर प्रशासनिक हलकों में चर्चा बनी हुई है।