MP में न्याय की आस में किसान ने कलेक्ट्रेट गेट पर चढ़ाई माला... नारियल फोड़कर की पूजा-अर्चना

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर: मंगलवार दोपहर बुरहानपुर कलेक्ट्रेट में एक दिलचस्प और चर्चा का विषय बना मामला सामने आया। नागझरी पंचायत के ग्राम गुलई निवासी लखन पटेल कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्य प्रवेश द्वार पर फूल माला पहनकर नारियल फोड़ा। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे कलेक्ट्रेट को जिले के भगवान रूपी कलेक्टर का मंदिर मानकर पूजन कर रहे हैं, ताकि उन्हें न्याय मिल सके।

RTI आवेदन से जुड़ा मामला लखन पटेल ने बताया कि उन्होंने अपनी पंचायत से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन किया था। आरोप है कि पंचायत सचिव विजय महाजन ने उन्हें करीब एक महीने तक जानकारी के लिए भटकाया।