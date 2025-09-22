MP Breaking: रिश्वत लेते पकड़ाए डिप्टी रेंजर ने खुद को मारी गोली, सुसाइड नोट में पांच लोगों पर लगाया आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। एमपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, बुरहानपुर जिले में कुछ दिन पहले लोकायुक्त द्वारा रिश्वत लेते पकड़े गए डिप्टी रेंजर कृष्ण कुमार बर्मन ने खुद को गोली मार ली है।
नेपानगर स्थित अपने आवास पर डिप्टी रेंजर कृष्ण कुमार ने खुदकुशी की कोशिश की है। गोली उनके पेट में लगी है। घटना के बाद घायल का इलाज स्थानीय जिला अस्पताल में चल रहा है। गंभीर हालत में पहले उन्हें नेपा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
बता दें कि उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें पांच लोगों पर गंभीर आरोप लगाए है। पुलिस अधीक्षक के नाम छोड़े गए सुसाइड नोट में क्षेत्र के पांच लोगों के नाम लिखकर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। इस पत्र में कहा गया है कि कथित लोगों की प्रताड़ना और षड़यंत्र के तहत लोकायुक्त से ट्रैप करा हर जगह बदनाम करने के कारण मन दुखी है। उनकी मौत के बाद पुलिस पांचों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। जिससे भविष्य में दूसरा कोई व्यक्ति इस तरह प्रताड़ित न हो सके।
बता दें कि गत 16 सितंबर को ही लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने कृष्ण कुमार बर्मन को तीन हजार रुपये की रिश्वत लेते बोरी बुजुर्ग गांव से पकड़ा था। इसके बाद से ही डिप्टी रेंजर तनाव में थे। उन्होंने जिस पिस्टल से खुद को गोली मारी है, वह लाइसेंसी बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
डिप्टी रेंजर ने सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम लिखे हैं, उनमें रेंजर शंकर सिंह चौहान, वनपाल नारायण केवनिया, सुक्ता गांव के सदाशिव डावर, दिलीप बामनया और बोरी बुजुर्ग में कियोस्क सेंटर चलाने वाले नवल का नाम शामिल है। हालांकि पत्र में यह स्पष्ट नहीं है कि कथित लोग किस तरह से प्रताड़ित कर रहे थे।
