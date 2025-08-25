मेरी खबरें
    MP Road Accident: 'गड्ढों का शहर बना बुरहानपुर, बाइक से गिरी मासूम के ऊपर से गुजरा ट्रक; मौके पर हुई दर्दनाक मौत

    MP Road Accident: मध्य-प्रदेश के बुरहानपुर जिले में इंदौर-इच्छापुर कलर हाईवे पर गड्ढों ने एक और मासूम की जान ले ली। शिकारपुरा थाना क्षेत्र में बाइक फिसलने से पांच वर्षीय प्रिया ट्रक की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बुरहानपुर में एक हफ्ते में गड्ढों से तीन मौतें हो चुकी हैं।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 01:46:42 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 01:53:06 PM (IST)
    HighLights

    1. MP के बुरहानपुर हाईवे पर मासूम की मौत
    2. ट्रक की चपेट में आई पांच वर्षीय बालिका
    3. गड्ढों के कारण एक सप्ताह में तीन मौतें

    नई दुनिया, इंदौर: बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के मोहन नदी के पास इंदौर-इच्छापुर कलर हाईवे पर सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया। धूलकोट बोरी से एक परिवार काम करने के लिए शाहपुर जा रहा था। बाइक पर पति-पत्नी और उनकी पांच वर्षीय बेटी प्रिया सवार थी।

    ट्रक का पहिया बच्ची के ऊपर से गुजरा

    हादसा तब हुआ जब रास्ते में आए गड्ढे को बचाने के प्रयास में बाइक असंतुलित होकर फिसल गई। गिरने के तुरंत बाद सामने से आ रहे ट्रक का पहिया बच्ची प्रिया के सिर के ऊपर से गुजर गया। हादसे में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन बेटी को खोकर बेसुध हो गए और रो-रोकर उनका बुरा हाल है।

    गड्ढों का शहर बना बुरहानपुर

    स्थानीय लोगों का कहना है कि बुरहानपुर में गड्ढे लोगों की जान ले रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि बुरहानपुर को अब "गड्ढों का शहर" कहा जाने लगा है। पिछले एक सप्ताह में गड्ढों के कारण तीन लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन की लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक लोगों की जान गड्ढों की भेंट चढ़ती रहेगी।

