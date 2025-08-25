MP Road Accident: 'गड्ढों का शहर बना बुरहानपुर, बाइक से गिरी मासूम के ऊपर से गुजरा ट्रक; मौके पर हुई दर्दनाक मौत

नई दुनिया, इंदौर: बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के मोहन नदी के पास इंदौर-इच्छापुर कलर हाईवे पर सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया। धूलकोट बोरी से एक परिवार काम करने के लिए शाहपुर जा रहा था। बाइक पर पति-पत्नी और उनकी पांच वर्षीय बेटी प्रिया सवार थी।

हादसा तब हुआ जब रास्ते में आए गड्ढे को बचाने के प्रयास में बाइक असंतुलित होकर फिसल गई। गिरने के तुरंत बाद सामने से आ रहे ट्रक का पहिया बच्ची प्रिया के सिर के ऊपर से गुजर गया। हादसे में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन बेटी को खोकर बेसुध हो गए और रो-रोकर उनका बुरा हाल है।

गड्ढों का शहर बना बुरहानपुर

स्थानीय लोगों का कहना है कि बुरहानपुर में गड्ढे लोगों की जान ले रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि बुरहानपुर को अब "गड्ढों का शहर" कहा जाने लगा है। पिछले एक सप्ताह में गड्ढों के कारण तीन लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन की लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक लोगों की जान गड्ढों की भेंट चढ़ती रहेगी।

बीते शनिवार को रात करीब 9.30 बजे लालबाग रोड पर गणेश जी की 12 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमा गिर गई। हादसे में खंडवा निवासी शशांक जोशी (24) की जान चली गई। वह हरिगंज का रहने वाला था। प्रतिमा लालबाग के सम्राट मौर्य आर्ट से तैयार होकर खंडवा जिले के नाई आवार इलाके ले जाई जा रही थी।