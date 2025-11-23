लालबाग गोलीकांड: MP पुलिस ने 24 घंटे में तीनों आरोपितों को धरदबोचा, सचिन माने पर रंजिश में चली थी गोली

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर: लालबाग थाना क्षेत्र में 22 नवंबर को हुए गोलीकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना के सिर्फ चौबीस घंटे के भीतर तीनों आरोपितों को हिरासत में ले लिया गया।
जानकारी के अनुसार, रंजिश के कारण देर रात घर लौट रहे 19 वर्षीय सचिन माने पर आरोपितों ने हमला किया और इसी दौरान चेतन चंदन पुत्र वीरेंद्र चंदन ने देसी कट्टे से फायर कर उसके पेट में गोली मार दी। घायल सचिन किसी तरह भागकर लालबाग थाने पहुंचा, जहां से तत्काल उपचार शुरू होने पर उसकी जान बच सकी।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने आरोपितों को शीघ्र पकड़ने के निर्देश जारी किए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश और नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अमित जादौन ने टीम बनाकर कार्रवाई की और चेतन चंदन, मुज्जू उर्फ माया खान तथा तनमय नंबोरकर निवासी लालबाग को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस आरोपितों की रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। इस पूरी कार्रवाई में एसआई महेन्द्र सिंह उइके, एएसआई महफूज अली, अमित हनोतिया, गोपाल ठाकुर, प्रधान आरक्षक अजय बारुले, मनोज पाल, शादाब अली, रोहित गोडाले, सुशील इंगले और नितेश सपकाडे का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
