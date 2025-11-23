मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    लालबाग गोलीकांड: MP पुलिस ने 24 घंटे में तीनों आरोपितों को धरदबोचा, सचिन माने पर रंजिश में चली थी गोली

    मध्य-प्रदेश के लालबाग थाना क्षेत्र में 22 नवंबर की रात हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए मात्र चौबीस घंटे में तीनों मुख्य आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। रंजिश के चलते देर रात घर लौट रहे 19 वर्षीय सचिन माने के पेट में गोली मार दी गई थी। गंभीर अपराध को देखते हुए पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे।

    By Sandeep Paroha
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 07:21:55 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 07:21:55 PM (IST)
    लालबाग गोलीकांड: MP पुलिस ने 24 घंटे में तीनों आरोपितों को धरदबोचा, सचिन माने पर रंजिश में चली थी गोली
    लालबाग पुलिस की गिरफ्त में गोली कांड के आरोपित।

    HighLights

    1. आरोपी चेतन चंदन ने देसी कट्टा चलाया।
    2. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित।
    3. रिमांड के लिए पुलिस तैयारी कर रही।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर: लालबाग थाना क्षेत्र में 22 नवंबर को हुए गोलीकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना के सिर्फ चौबीस घंटे के भीतर तीनों आरोपितों को हिरासत में ले लिया गया।

    जानकारी के अनुसार, रंजिश के कारण देर रात घर लौट रहे 19 वर्षीय सचिन माने पर आरोपितों ने हमला किया और इसी दौरान चेतन चंदन पुत्र वीरेंद्र चंदन ने देसी कट्टे से फायर कर उसके पेट में गोली मार दी। घायल सचिन किसी तरह भागकर लालबाग थाने पहुंचा, जहां से तत्काल उपचार शुरू होने पर उसकी जान बच सकी।

    घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने आरोपितों को शीघ्र पकड़ने के निर्देश जारी किए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश और नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अमित जादौन ने टीम बनाकर कार्रवाई की और चेतन चंदन, मुज्जू उर्फ माया खान तथा तनमय नंबोरकर निवासी लालबाग को गिरफ्तार कर लिया।


    पूछताछ को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस आरोपितों की रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। इस पूरी कार्रवाई में एसआई महेन्द्र सिंह उइके, एएसआई महफूज अली, अमित हनोतिया, गोपाल ठाकुर, प्रधान आरक्षक अजय बारुले, मनोज पाल, शादाब अली, रोहित गोडाले, सुशील इंगले और नितेश सपकाडे का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

    यह भी पढ़ें- CRPF महिला जवान की राइफल मैगजीन चोरी का खुलासा, तीन बदमाश पकड़े, 35 कारतूस बरामद

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.