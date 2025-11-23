CRPF महिला जवान की राइफल मैगजीन चोरी का खुलासा, तीन बदमाश पकड़े, 35 कारतूस बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी: बिहार चुनाव ड्यूटी से स्पेशल ट्रेन से लौट रही CRPF महिला जवान की राइफल की दो मैगजीन बदमाशों ने कटनी स्टेशन के आउटर में चोरी कर ली थीं। घटना के बाद विभाग में हड़कंप की स्थिति रही। मामले में GRP के साथ RPF और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीमों को लगाया गया और 24 घंटे के अंदर संयुक्त टीम ने चोरी करने वाले तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन अभी फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है।
पकड़े गए आरोपितों के पास से 35 कारतूस बरामद किए गए हैं और पांच कारतूस अभी भी गायब हैं। 21 नवंबर की रात ट्रेन नंबर 00411 इलेक्शन ड्यूटी स्पेशल ट्रेन कटनी आउटर के लमतरा व अधारकाप के बीच कुछ समय के लिए रुकी थी। इसी दौरान CRPF महिला बटालियन की जवान अस्वार प्रतिज्ञा सुधाकर और उनकी साथी हिरल बेन की सीट पर रखे दो मैगजीन पाउच, जिसमें 20-20 कारतूस थे, बदमाशों ने पार कर दिए।
कटनी स्टेशन पहुंचने पर महिला जवानों को मैगजीन चोरी होने की जानकारी लगी और उन्होंने जीआरपी को घटना की सूचना दी। घटना की जानकारी लगते ही हड़कंप मच गया और जीआरपी ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की।
घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। साथ ही जीआरपी, आरपीएफ व जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम को लगाया गया। जिसमें एएसपी रेल भावना मरावी, डीएसपी अंकिता सुल्या, आरपीएफ डिप्टी कमांडेंट बीपी कुशवाहा व सीएसपी नेहा पच्चीसिया के साथ बल ने जांच शुरू की। जांच के दौरान शनिवार को टीम ने आधारकाप क्षेत्र में सर्चिंग की और आउटरों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। उस दौरान मैगजीन के दोनों खाली पाउच पटरी के किनारे पड़े मिल गए, लेकिन उनमें रखे 40 नग कारतूस गायब थे। जिसके बाद टीम ने क्षेत्र के बदमाशों और पूर्व में ट्रेनों में चोरी, लूट करने वाले अपराधियों की धरपकड़ व पूछताछ शुरू की।
संयुक्त टीम ने अलग-अलग क्षेत्रों में जांच की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश शुरू की। जिसमें पुलिस ने आधारकाप क्षेत्र के तीन बदमाश अजय उर्फ अजना निषाद, अजय उर्फ अज्जू निषाद और लकी निषाद तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जिसमें तीनों ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर मैगजीन की चोरी करना स्वीकार किया।
तीनों के पास से पुलिस की टीमों में 35 कारतूस बरामद किए हैं। वहीं तीन अन्य फरार आरोपितों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है और उनकी तलाश में टीमों को लगाया गया है। उनके पकड़े जाने के बाद गायब पांच और कारतूस बरामद किए जाएंगे। वहीं पुलिस पकड़े गए आरोपितों से भी पूछताछ कर रही है।
आरोपितों की गिरफ्तारी में जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक एलपी कश्यप, एएसआई अनिल मरावी, आरपीएफ पोस्ट प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र सिंह, जिला पुलिस बल के थाना रंगनाथनगर प्रभारी अरुण पाल, खिरहनी फाटक चौकी प्रभारी महेन्द्र जायसवाल और अन्य जवान शामिल रहे।
