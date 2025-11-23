CRPF महिला जवान की राइफल मैगजीन चोरी का खुलासा, तीन बदमाश पकड़े, 35 कारतूस बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी: बिहार चुनाव ड्यूटी से स्पेशल ट्रेन से लौट रही CRPF महिला जवान की राइफल की दो मैगजीन बदमाशों ने कटनी स्टेशन के आउटर में चोरी कर ली थीं। घटना के बाद विभाग में हड़कंप की स्थिति रही। मामले में GRP के साथ RPF और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीमों को लगाया गया और 24 घंटे के अंदर संयुक्त टीम ने चोरी करने वाले तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन अभी फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है।

पकड़े गए आरोपितों के पास से 35 कारतूस बरामद किए गए हैं और पांच कारतूस अभी भी गायब हैं। 21 नवंबर की रात ट्रेन नंबर 00411 इलेक्शन ड्यूटी स्पेशल ट्रेन कटनी आउटर के लमतरा व अधारकाप के बीच कुछ समय के लिए रुकी थी। इसी दौरान CRPF महिला बटालियन की जवान अस्वार प्रतिज्ञा सुधाकर और उनकी साथी हिरल बेन की सीट पर रखे दो मैगजीन पाउच, जिसमें 20-20 कारतूस थे, बदमाशों ने पार कर दिए।