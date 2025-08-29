मेरी खबरें
    Rain in MP: कुदरत का कहर... सिर्फ दो घंटे की मूसलाधार बारिश से तबाह हुई 50 हेक्टेयर फसल

    MP News: तेज हवा और वर्षा के कारण करीब पचास हेक्टेयर में लगी केला और मक्का फसल को नुकसान हुआ है। कुछ गांवों में कपास को भी नुकसान होने की बात सामने आई है। सबसे ज्यादा नुकसान सीवल, साईंखेड़ा, भातखेड़ा और गोलखेड़ा क्षेत्र में बताया गया है। इसके अलावा तेज वर्षा के बीच मांडवा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई।

    By Sandeep Paroha
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 07:31:19 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 07:40:53 PM (IST)
    1. दो घंटे की मूसलाधार वर्षा से 50 हेक्टेयर में लगी केला फसल तबाह
    2. आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत, दस साल की बेटी घायल
    3. कुछ गांवों में कपास को भी नुकसान होने की बात सामने आई है

    नईदुनिया न्यूज, नेपानगर। गुरुवार शाम हुई मूसलाधार वर्षा से नगर सहित अंचल में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। करीब दो घंटे में 124 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तेज हवा और वर्षा के कारण करीब पचास हेक्टेयर में लगी केला और मक्का फसल को नुकसान हुआ है। कुछ गांवों में कपास को भी नुकसान होने की बात सामने आई है।

    सबसे ज्यादा नुकसान सीवल, साईंखेड़ा, भातखेड़ा और गोलखेड़ा क्षेत्र में बताया गया है। इसके अलावा तेज वर्षा के बीच मांडवा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से आकेश जाधव 35 वर्ष की मौत हो गई, जबकि उसकी दस वर्षीय बेटी मधु गंभीर रूप से झुलस गई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    पटवारी ने सर्वे कर नुकसान का आंकलन किया

    शुक्रवार सुबह एसडीएम भागीरथ वाखला के निर्देश पर तहसीलदार दिनेश भेवंदिया ने तत्काल पटवारी को सर्वे कर नुकसानी का आंकलन करने भेजा। बताया गया है कि तेज वर्षा के कारण कई घरों में पानी घुस गया था। लोग देर रात तक पानी निकाले रहे। रात करीब 11 बजे तक सीवल रेलवे पुलिया के नीचे तीन फीट से अधिक पानी था। पलासुर मार्ग में नीम का पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया था। बाद में ग्रामीणों ने पड़ हटा कर आवागमन शुरू कराया।

    इन किसानों को हुआ ज्यादा नुकसान

    गुरुवार शाम करीब छह बजे से शुरू हुई मूसलाधार वर्षा रात आठ बजे तक चली। शुक्रवार सुबह जब किसान खेत पहुंचे तो केले की फसल गिरी हुई थी और खेतों में पानी भरा हुआ था। यह मंजर देख किसानों के आंसू निकल आए। अजमल जाधव ने बताया कि केले के करीब दस हजार पौधे लगाए थे। इसमें से नौ हजार पौधे गिर गए हैं। जिससे करीब 15 लाख का नुकसान हुआ है। उन्होंने बैंक से कर्ज लेकर फसल लगाई थी।

    इसके अलावा गांव की मंगला बाई गोकुल, नंदू रामलाल, प्रतीक जैन, रितेश चौधरी, सुंदर बाई, जितेंद्र पाटिल, सत्तार खान, रीता तायड़े आदि की केला फसल को भी नुकसान हुआ है। शुक्रवार सुबह पटवारी ब्रजकिशोर पटेल के साथ सीवल कोटवार महेंद्र तायड़े, ग्राम रोजगार सहायक जाहिर खान सर्वे के लिए पहुंचे। इससे पहले भी आंधी-तूफान से सीवल, पालसुर में केला, कपास, मक्का लगाने वाले 19 किसान प्रभावित हुए थे। उन्हें लगभग 25 लाख रुपये का नुकसान हुआ था।

    चौबीस घंटे में 124 मिमी वर्षा हुई

    शुक्रवार सुबह तक चौबीस घंटे में 124 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अब तक नेपानगर में कुल 722 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इसके बाद भी अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। जयस के ब्लॉक उपाध्यक्ष मास्टर रावत ने बताया कि मृतक आकेश के चार बच्चे हैं। घर का पालन पोषण करने वाला अकेला युवक था। उसकी मौत के बाद स्वजन के सामने आर्थिक संकट आ गया है। उन्होंने शासन-प्रशासन से पीड़ित परिवार को जल्द व उचित मुआवजा देने की मांग की है।

    एसडीएम भागीरथ वाखला ने कहा कि आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत होने की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई है। कार्रवाई कर नियमानुसार सहायता राशि दी जाएगी।

