Rain in MP: कुदरत का कहर... सिर्फ दो घंटे की मूसलाधार बारिश से तबाह हुई 50 हेक्टेयर फसल

नईदुनिया न्यूज, नेपानगर। गुरुवार शाम हुई मूसलाधार वर्षा से नगर सहित अंचल में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। करीब दो घंटे में 124 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तेज हवा और वर्षा के कारण करीब पचास हेक्टेयर में लगी केला और मक्का फसल को नुकसान हुआ है। कुछ गांवों में कपास को भी नुकसान होने की बात सामने आई है।

सबसे ज्यादा नुकसान सीवल, साईंखेड़ा, भातखेड़ा और गोलखेड़ा क्षेत्र में बताया गया है। इसके अलावा तेज वर्षा के बीच मांडवा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से आकेश जाधव 35 वर्ष की मौत हो गई, जबकि उसकी दस वर्षीय बेटी मधु गंभीर रूप से झुलस गई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पटवारी ने सर्वे कर नुकसान का आंकलन किया शुक्रवार सुबह एसडीएम भागीरथ वाखला के निर्देश पर तहसीलदार दिनेश भेवंदिया ने तत्काल पटवारी को सर्वे कर नुकसानी का आंकलन करने भेजा। बताया गया है कि तेज वर्षा के कारण कई घरों में पानी घुस गया था। लोग देर रात तक पानी निकाले रहे। रात करीब 11 बजे तक सीवल रेलवे पुलिया के नीचे तीन फीट से अधिक पानी था। पलासुर मार्ग में नीम का पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया था। बाद में ग्रामीणों ने पड़ हटा कर आवागमन शुरू कराया। इन किसानों को हुआ ज्यादा नुकसान गुरुवार शाम करीब छह बजे से शुरू हुई मूसलाधार वर्षा रात आठ बजे तक चली। शुक्रवार सुबह जब किसान खेत पहुंचे तो केले की फसल गिरी हुई थी और खेतों में पानी भरा हुआ था। यह मंजर देख किसानों के आंसू निकल आए। अजमल जाधव ने बताया कि केले के करीब दस हजार पौधे लगाए थे। इसमें से नौ हजार पौधे गिर गए हैं। जिससे करीब 15 लाख का नुकसान हुआ है। उन्होंने बैंक से कर्ज लेकर फसल लगाई थी।