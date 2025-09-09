PM Awas की रकम डकारने वालों पर नगर निगम का शिकंजा, 235 हितग्राहियों के भूखंड और भवन जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। नगर निगम प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि हड़पने वाले 235 हितग्राहियों के भूखंड और भवन जब्त कर लिए हैं। मंगलवार को गुलाबगंज और गांधी कालोनी वार्ड के हितग्राहियों के भूखंडों में इस आशय के बैनर लगाए गए हैं।

भवन निर्माण नहीं करने पर हुई जब्ती निगमायुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली सूची में 235 हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि जारी की गई थी। उन्हें कई बार नोटिस और आरआरसी के माध्यम से भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने की चेतावनी दी गई, लेकिन उन्होंने काम शुरू नहीं किया। जिसके चलते विवश होकर उनके भूखंड और भवनों को जब्त किया गया है।