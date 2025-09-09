मेरी खबरें
    PM Awas की रकम डकारने वालों पर नगर निगम का शिकंजा, 235 हितग्राहियों के भूखंड और भवन जब्त

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 08:41:10 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 08:41:10 PM (IST)
    हितग्राही के खाली प्लॉट पर जब्त संबंधी बैनर लगाते नगर निगम कर्मचारी।

    HighLights

    1. नगर निगम ने PM Awas योजना के हितग्राहियों के भूखंड किए जब्त
    2. पहली किश्त लेकर भी 235 हितग्राहियों ने शुरू नहीं किया निर्माण
    3. योजना की राशि नगर निगम में जमा नहीं कराते तो संपत्ति भी कुर्की होगी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। नगर निगम प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि हड़पने वाले 235 हितग्राहियों के भूखंड और भवन जब्त कर लिए हैं। मंगलवार को गुलाबगंज और गांधी कालोनी वार्ड के हितग्राहियों के भूखंडों में इस आशय के बैनर लगाए गए हैं।

    भवन निर्माण नहीं करने पर हुई जब्ती

    निगमायुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली सूची में 235 हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि जारी की गई थी। उन्हें कई बार नोटिस और आरआरसी के माध्यम से भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने की चेतावनी दी गई, लेकिन उन्होंने काम शुरू नहीं किया। जिसके चलते विवश होकर उनके भूखंड और भवनों को जब्त किया गया है।

    भूखंडों में जब्त के बैनर लगाए गए

    अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को रईसा बेग, आसिफ बेग, नसरीन बानो, शेख फरीद, शेख राशिद, रामबाई जंगाले आदि के भूखंडों में जब्त के बैनर लगाए गए हैं। ऐसे लोग योजना की राशि नगर निगम में जमा नहीं कराते तो संपत्ति कुर्की की करवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान सहायक यंत्री गोपाल महाजन, शुभम जायसवाल, राजपति यादव, उमर आरिफ सहित नगर निगम के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

