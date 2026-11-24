नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के सोनारी गांव में बंधुआ मजदूरी कर रहे बुरहानपुर और खरगोन जिले के 18 श्रमिकों व उनके 15 बच्चों को शाहपुर थाना पुलिस ने सकुशल मुक्त कराने में सफलता पाई है। इनमें बुरहानपुर के 10 श्रमिक व उनके आठ बच्चे और खरगोन के आठ श्रमिक व सात बच्चे शामिल थे।

जिले के ग्राम सांभरपुरा निवासी पीड़ित श्रमिकों ने पुलिस को बताया कि नागेश्वर नाम के ठेकेदार ने न केवल उनकी दो माह की मजदूरी हड़प ली, बल्कि उन्हें आधे पेट भोजन देकर गन्ना कटाई का काम करा रहा था। उसने श्रमिकों के मोबाइल भी छीन लिए थे, जिसके चलते वे इतने समय तक अपने रिश्तेदारों को इसकी सूचना नहीं दे पाए थे।