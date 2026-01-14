बुरहानपुर में पुलिस ने 15 बंडल चीनी मांझा जब्त किया, दो पतंग बेचने वाले गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। जिला प्रशासन द्वारा चाइनीज मांझे के क्रय-विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद शहर के कुछ पतंग विक्रेता चोरी छिपे इसका विक्रय कर रहे हैं। जिसके कारण आम नागरिकों के जीवन पर संकट मंडरा रहा है। हालांकि पुलिस लगातार पतंग विक्रेताओं के यहां जांच पड़ताल कर रही है। जिसके कारण इस साल चाइनीज मांझे का विक्रय कम ही हो पाया है। इस दौरान कोतवाली और शिकारपुरा थाना पुलिस ने फिर दो पतंग विक्रेताओं के यहां से पंद्रह बंडल चाइनीज मांझा जब्त किया है।