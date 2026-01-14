बुरहानपुर में पुलिस ने 15 बंडल चीनी मांझा जब्त किया, दो पतंग बेचने वाले गिरफ्तार
Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 06:49:57 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 06:50:23 PM (IST)
पतंग विक्रेताओं के यहां मांझे की जांच करती पुलिस।
HighLights
- दो पतंग विक्रेताओं को किया गिरफ्तार, मुखबिर से मिली थी सूचना
- पुलिस ने मंडी बाजार में सलीम पंतग वाले की दुकान में दबिश दी।
- अब्दुल वहीद 56 साल निवासी दाउदपुरा को गिरफ्तार किया गया।
नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। जिला प्रशासन द्वारा चाइनीज मांझे के क्रय-विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद शहर के कुछ पतंग विक्रेता चोरी छिपे इसका विक्रय कर रहे हैं। जिसके कारण आम नागरिकों के जीवन पर संकट मंडरा रहा है। हालांकि पुलिस लगातार पतंग विक्रेताओं के यहां जांच पड़ताल कर रही है। जिसके कारण इस साल चाइनीज मांझे का विक्रय कम ही हो पाया है। इस दौरान कोतवाली और शिकारपुरा थाना पुलिस ने फिर दो पतंग विक्रेताओं के यहां से पंद्रह बंडल चाइनीज मांझा जब्त किया है।
इनके यहां से मिला मांझा
- शिकारपुरा पुलिस ने ग्राम जैनाबाद में विनोद सूर्यवंशी के यहां मुखबिर की सूचना पर दबिश दी। जहां से पांच बंडल चाइनीज धागा जब्त किया गया।
- इसी तरह कोतवाली पुलिस ने मंडी बाजार में सलीम पंतग वाले की दुकान में दबिश देकर वहां से नौ बंडल चाइनीज मांझा जब्त किया गया।
- पुलिस ने आरोपित अब्दुल वहीद 56 साल निवासी दाउदपुरा को गिरफ्तार किया है।
- पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने नागरिकों से कहा है कि चाइनीज मांझे की जानकारी मिलने पर अपने नजदीक पुलिस स्टेशन य पुलिस कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 7049101020 पर सूचित करें।