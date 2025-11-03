मेरी खबरें
    जय भीम का नारा लगा RSS की शाखा में घुसकर स्वयंसेवकों से मारपीट, 14 के खिलाफ FIR दर्ज

    बुरहानपुर में आरएसएस की शाखा में घुसकर कुछ युवकों ने संघ के स्वयंसेवकों के साथ मारपीट की है। इच्छापुर मंडल के कार्यवाह रितेश महाजन ने थाने में 14 युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। हालांकि पुलिस की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

    By Sandeep Paroha
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 04:50:18 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 04:57:27 PM (IST)
    HighLights

    1. आरएसएस की शाखा में मारपीट
    2. कुछ युवकों ने स्वयंसेवकों को पीटा
    3. 14 युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इच्छापुर शाखा में रविवार शाम गांव के कुछ युवकों द्वारा हंगामा और स्वयंसेवकों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। शाहपुर थाना पुलिस ने इच्छापुर मंडल के कार्यवाह रितेश महाजन की शिकायत पर चौदह लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। हालांकि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है।

    रितेश महाजन ने पुलिस को बताया कि रविवार शाम पांच बजे से गांव के शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल परिसर में शााखा प्रारंभ हुई थी। प्रार्थना के दौरान इंद्रा नगर इच्छापुर के करीब पंद्रह युवक पहुंच गए और जय भीम का घोष करते हुए आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इसके साथ ही अश्लील गालियां देना प्रारंभ कर दिया।


    उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो युवकों ने स्वयंसेवकों से मारपीट प्रारंभ कर दी। इस मारपीट में रितेश के साथ ही मोहित निंबाड़कर, भावेश महाजन को अंदरूनी चोट आई है। जाते समय आरोपितों ने यह भी धमकी दी कि दोबारा मैदान में नजर आने पर जान से मार देंगे। इस हमले को लेकर स्वयंसेवकों में रोष है।

    इनके खिलाफ केस दर्ज

    शाहपुर थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने बताया कि शिकायत के अनुसार सिद्धार्थ, अंकुश, रितिक नायके, पृथ्वीराज करोले, आदेश वाघ, अतुल वाघ, आशुदीप मेढ़े, राजवीर करोले, विवेक मेढ़े, अलपेश वाघ, शिवम, आर्यन, आकाश और एक अज्ञात युवक के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सूत्रों के अनुसार सोमवार को बौद्ध समाज के लोगों ने संघ के पदाधिकारियों से संपर्क कर समझौते का प्रयास किया था।

