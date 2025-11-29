बुरहानपुर में शिव मंदिर में तोड़फोड़, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। जिला मुख्यालय से करीब दस किमी दूर बिरोदा गांव में एकबार फिर तनाव की स्थिति बन गई है। इस बार अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा गांव के बाहर बने शिव मंदिर और खेतों की पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त किए जाने के कारण यह स्थिति बनी है। अज्ञात बदमाशों ने मंदिर में स्थापित शिवलिंग को जिलहरी से निकाल कर फेंक दिया और मंदिर का कलश व अन्य सामग्री तोड़ दी।

शनिवार सुबह जब गांव की हिंदू महिलाएं पूजन करने मंदिर पहुंचीं तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने ग्रामीणों को और ग्रामीणें ने लालबाग थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग एकत्र हो गए थे। सूचना पाकर एडीएम वीरसिंह चौहान, एसडीएम अजमेर सिंह गौड़, सीएसपी गौरव पाटिल सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे।

उन्होंने एफएसएल, डाग स्क्वाड और साइबर सेल को भी मौके पर जांच के लिए बुलाया था। साथ ही गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बता दें कि एक साल के अंदर बिरोदा गांव में तीसरी बार धार्मिक और सांप्रदायिक विवाद सामने आया है। शांति यज्ञ से पहले जानबूझ कर की घटना गांव के उप सरपंच प्रदीप महाजन का कहना है कि तीन दिन बाद गांव में सुख, शांति के लिए शांति यज्ञ कराया जाना था। जानबूझ कर धर्म विशेष के लोगों ने शुक्रवार रात यह घटना की है, ताकि वह धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो पाए। हिंदू धर्म के हर त्योहार पर दूसरा पक्ष इसी तरह की घटनाएं करता आया है। पूर्व सरपंच उमाकांत चौधरी ने आरोप लगाया कि यह मुस्लिम समुदाय के युवकों का कृत्य है।