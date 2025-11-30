MP News: डेढ़ साल से फरार चोर गैंग का सरगना गिरफ्तार, कई वारदातों को दिया था अंजाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर: बीते डेढ़ साल से फरार चल रहे स्थानीय चोर गैंग के सरगना शेरू भिलाला को खकनार थाना पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर फरवरी से मार्च 2024 के बीच तुकईथड़ और डोईफोड़िया में चोरी की तीन वारदातों को अंजाम दिया था।
चोरों ने इस दौरान तीन लाख के आसपास नकद व कपड़े चोरी की थी। उसके पास से अपराध के लिए प्रयोग किया गया देसी पिस्टल भी बरामद हुआ है। खकनार पुलिस ने उसके तीन साथियों गोरलाल पुत्र छगन, रोहिल पुत्र नाना और विकास पुत्र नहारसिंह को गत 25 जून को ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन तब शेरू फरार होने में सफल हो गया था।
थाना प्रभारी अभिषेक जाधव ने बताया कि आरोपी शेरू और उसके साथियों ने आठ फरवरी 2024 को तुकईथड़ सोसाइटी के सामने से 96 हजार रुपये से भरा बैग चोरी किया था। इसके बाद 15 मार्च को तुकईथड़ में ही कपड़े से भरा एक बैग चोरी किया था। तीसरी वारदात 13 अप्रैल 2024 को डोईफोड़िया में की थी।
जहां से एक व्यापारी की दुकान से दो लाख रुपये से भरा गैग चोरी कर ले गए थे। तीनों मामलों में अपराध दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देश पर पुराने पेंडिंग मामलों का निपटान किया जा रहा है। जिसके तहत इस गुत्थी को भी सुलझा लिया गया है।
उन्होंने बताया कि प्राप्त सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जिसमें चोरी में एक ही बाइक का उपयोग होना पाया गया। गत 28 नवंबर को सूचना मिली थी कि आरोपी शेरू तुकईथड़ से अपने गांव जामनिया जाने वाला है। गठित टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में उसने तीनों चोरियां करना स्वीकार कर लिया।
आरोपी शेरू को न्यायालय में प्रस्तुत कर रिमांड पर लिया गया है। जिससे चोरी की अन्य वारदातों व अन्य अपराधों की जानकारी जुटाई जाएगी। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी के अलावा उप निरीक्षक रामेश्वर बकोरिया, एएसआई तारक अली की भूमिका रही।