MP News: डेढ़ साल से फरार चोर गैंग का सरगना गिरफ्तार, कई वारदातों को दिया था अंजाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर: बीते डेढ़ साल से फरार चल रहे स्थानीय चोर गैंग के सरगना शेरू भिलाला को खकनार थाना पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर फरवरी से मार्च 2024 के बीच तुकईथड़ और डोईफोड़िया में चोरी की तीन वारदातों को अंजाम दिया था।

चोरों ने इस दौरान तीन लाख के आसपास नकद व कपड़े चोरी की थी। उसके पास से अपराध के लिए प्रयोग किया गया देसी पिस्टल भी बरामद हुआ है। खकनार पुलिस ने उसके तीन साथियों गोरलाल पुत्र छगन, रोहिल पुत्र नाना और विकास पुत्र नहारसिंह को गत 25 जून को ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन तब शेरू फरार होने में सफल हो गया था।