दिव्यांग पति को कंधे पर लटकाकर बुरहानपुर कलेक्टर ऑफिस पहुंची पत्नी, 9 साल से नहीं मिली पेंशन और ट्राई साइकिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। बुरहानपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिला, जहां एक महिला अपने दिव्यांग पति को कंधे पर लटकाकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। महिला ने ट्राई साइकिल दिलाने की गुहार लगाई। 9 साल पहले पति को पैरालिसिस होने के बाद एक टांग काटनी पड़ी थी। तभी से उन्हें ना ट्राई साइकिल मिली और ना दिव्यांग पति को पेंशन।

इसके बाद से पत्नी ही अपने पति को कंधे पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। महिला अपने पति के लिए ट्राई साइकिल की मांग लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। जहां उसे कोई सुविधा नहीं मिली इस लिए महिला अपने पति को कंधे पर बैठाकर कार्यालय के अंदर ले गई