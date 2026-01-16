बुरहानपुर में कफ सीरप पीने के बाद महिला की मौत का आरोप, मचा हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। जिले के आदिवासी बहुल धूलकोट क्षेत्र के धोंड गांव में शु्क्रवार को कफ सिरप पीने से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि सीएमएचओ से लेकर सिविल सर्जन तक कोई भी इस मामले में कुछ कहने को तैयार नहीं है।

मृतका रामली बाई के भाई बिल्लर सिंह ने बताया कि उसका विवाह हसनपुरा गांव में हुआ था। कुछ दिन पहले रामली मायके धोंड आई थी। वहां उसे सर्दी, खांसी की शिकायत होने पर पास की एक दुकान से उसने कफ सिरप खरीद कर पीया था। दो-तीन दिन तक कफ सीरप पीने के कारण उसकी हालत बेहद खराब हो गई।