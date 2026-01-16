बुरहानपुर में कफ सीरप पीने के बाद महिला की मौत का आरोप, मचा हड़कंप
Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 07:36:20 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 07:38:46 PM (IST)
अस्पताल चौकी पुलिस को घटना बताते मृतका के स्वजन।
HighLights
- आदिवासी बहुल धूलकोट क्षेत्र की थी मृतका।
- से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
- पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंपा।
नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। जिले के आदिवासी बहुल धूलकोट क्षेत्र के धोंड गांव में शु्क्रवार को कफ सिरप पीने से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि सीएमएचओ से लेकर सिविल सर्जन तक कोई भी इस मामले में कुछ कहने को तैयार नहीं है।
मृतका रामली बाई के भाई बिल्लर सिंह ने बताया कि उसका विवाह हसनपुरा गांव में हुआ था। कुछ दिन पहले रामली मायके धोंड आई थी। वहां उसे सर्दी, खांसी की शिकायत होने पर पास की एक दुकान से उसने कफ सिरप खरीद कर पीया था। दो-तीन दिन तक कफ सीरप पीने के कारण उसकी हालत बेहद खराब हो गई।
जिसके चलते उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां शुक्रवार को उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया है। अस्पताल चौकी पुलिस ने स्वजन के बयान दर्ज किए हैं। पोस्टमार्टम में मौत का क्या कारण सामने आया है, अभी इसका पता नहीं चल सका है।
छिंदवाड़ा की घटना से नहीं लिया सबक
- प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कुछ समय पहले ही खतरनाक केमिकल और आइल वाले जहरीले कफ सिरप ने हाहाकार मचाया था। इस घटना में करीब एक दर्जन बच्चों की मौत हुई थी।
- घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश सरकार ने बच्चों की जान लेने वाले कफ सिरप को बैन करते हुए प्रदेशभर में जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए थे।
- इसके बाद जिले में भी खाद्य एवं औषधि विभाग ने औपचारिक जांच की थी, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं की थी। विशेष रूप से गांवों में इलाज करने वाले झोलाझापों पर एक भी कार्रवाई नहीं की गई।
- बता दें कि यही झोलाछाप जानलेवा कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों के बड़े क्रेता होते हैं। इनके घरों में मिनी मेडिकल स्टोर्स तक संचालित हैं।इस संबंध में सीएमएचओराजेंद्र वर्मा और सिविल सर्जन डा. प्रदीप मोजेस से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।