नेपाल के दंगों में फंसे छतरपुर के 14 लोग, पीएम मोदी से मांगी मदद, बोले- हमें यहां से बाहर निकलवाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। नेपाल में हुए दंगों में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। इनमें मध्य प्रदेश के छतरपुर के चार परिवारों के करीब 14 लोग भी शामिल हैं, जो काठमांडू में फंसे हुए हैं और भयभीत हैं। इन लोगों ने वीडियो जारी कर मोदी सरकार से मदद मांगी है और उनको सकुशल भारत लाने की मांग की है। यह लोग बेहत डरे हुए हैं।