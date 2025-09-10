नेपाल के दंगों में फंसे छतरपुर के 14 लोग, पीएम मोदी से मांगी मदद, बोले- हमें यहां से बाहर निकलवाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। नेपाल में हुए दंगों में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। इनमें मध्य प्रदेश के छतरपुर के चार परिवारों के करीब 14 लोग भी शामिल हैं, जो काठमांडू में फंसे हुए हैं और भयभीत हैं। इन लोगों ने वीडियो जारी कर मोदी सरकार से मदद मांगी है और उनको सकुशल भारत लाने की मांग की है। यह लोग बेहत डरे हुए हैं।
नेपाल के दंगों में फंसे छतरपुर के चार परिवारों के 14 लोग, बोले मोदी जी हमें यहां से बाहर निकलवाएं pic.twitter.com/uLdYWvSkUR
— NaiDunia (@Nai_Dunia) September 10, 2025
नेपाल के काठमांडू के हालातों को लेकर इन छतरपुर के परिवारों ने वीडियो के माध्यम से बताया है कि वहां दंगे हो रहे हैं। सेना के जवानों के हथियार छुड़ाने के प्रयास किए गए हैं। कई बंगलों पर कब्जे किए जा रहे हैं। जगह-जगह आगजनी का माहौल है।