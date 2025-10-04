MP में तालाब किनारे मिले 500 वोटर आईडी कार्ड, मचा हड़कंप, कांग्रेस और सपा ने सरकार पर साधा निशाना

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। प्रदेश में यहां वहां मतदाता पहचान पत्रों के मिलने का सिलसिला नहीं थम रहा है। कुछ दिन पहले टीकमगढ़ क्षेत्र में मतदाता पहचान पत्र मिले थे अब छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा में मतदाता पहचान पत्रों का ढेर मिला है। यह ढेर बिजावर नगर के तालाब किनारे मिला है। जिसमें 500 से वोटर आइडी कार्ड मिले हैं। एक साथ मिले इन मतदाता पहचान पत्रों को लेकर अब क्षेत्रीय राजनीति भी गरमा गई है।

कांग्रेस ने की जांच की मांग कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गगन यादव और सपा के प्रदेशाध्यक्ष मनोज यादव ने मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि पहले इस तरह के मामले सुनने को भी नहीं मिलते थे लेकिन अब कही भी मतदाता पहचान पत्रों के ढेर देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस इस मामले को लेकर सोमवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपेगी और इन तालाब किनारे मिले मतदाता पहचान पत्रों की जांच कराए जाने की मांग करेगी।