मध्य प्रदेश के छतरपुर और टीकमगढ़ जिले में खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने किया चक्काजाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। यूरिया खाद समय पर नहीं मिलने से किसानों में गुस्सा है। गुस्साए किसानों ने झांसी खजुराहो नेशनल हाइवे पर बमीठा के पास जाम लगा दिया है। प्रसाशनिक अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ यूरिया खाद वितरण व्यवस्था में लग गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी इस समय खजुराहो में ही है और इस तरह से किसानों की नाराजगी स्थानीय प्रशासन पर भारी पड़ सकती है। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी किसानों को समझाने में जुटे हैं।

खाद की किल्लत को लेकर टीकमगढ़ में भी खरगापुर, बल्देवगढ़ और पलेरा नगर में तहसील के सामने किसानों ने चक्काजाम। खरगापुर में किसानों ने तहसील कार्यालय में डाला ताला। तो बल्देवगढ़ में तहसीलदार अनिल गुप्ता ने कहा खाद जितना है, उतना मिलेगा। जाम लगाना हो तो लगाओ। नाराज किसानों ने जाम लगाकर नारेबाजी शुरू की। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे।

जानकारी के मुताबिक छतरपुर में खाद की आपूर्ति लगातार जारी है, तीन दिन पहले ही खाद की खेप आई। कलेक्टर पार्थ जैसवाल द्वारा अधिकारियों को जिले में खाद की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में आज देर रात्रि को 2043 मी. टन यूरिया खाद की रैक छतरपुर पहुंची थी।

खाद की आपूर्ति पर खड़े हो रहे सवाल

रैक पॉइंट से सटई रोड छतरपुर मंडी परिसर में स्थित डबल लॉक केंद्र पर खाद का वितरण किसानों को किया जा रहा था। इसके अलावा दो खाद की और रैक जल्द ही पहुंचने की बात सामने आई थी। डबल लॉक छतपर में 380 मीट्रिक टन, बमीठा में 250, लवकुशनगर में 250, हरपालपुर में 130, बिजावर में 230, एमपी एग्रो छतरपुर में 90 मीट्रिक टन और बड़ामलहरा डबल लॉक केंद्र में 200 मीट्रिक टन यूरिया खाद भेजा गया था। इतनी खाद पहुंचने के बाद भी किसानों को यह उपलब्ध नहीं हो पाना बड़े सवाल उठा रहा है।