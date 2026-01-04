छतरपुर में बस हादसा... खजुराहो से पन्ना जा रही बस चंद्रनगर नहर के पास पलटी, 11 यात्री घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। जिले के बमीठा थाना क्षेत्र में एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 11 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बमीठा और चंद्रनगर अस्पताल ले जाया गया। घायलों को मामूली चोटें आई हैं। घटना रविवार सुबह के समय की है। खजुराहो रेलवे स्टेशन से पन्ना के लिए 'प्राची बस' (क्रमांक MP 35 P 0239) निकली थी, तभी चंद्रनगर में नहर के पास वह अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटते ही घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और बचाव कार्य सूचना मिलते ही बमीठा थाना प्रभारी आशुतोष श्रोत्रिय अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घायलों को तत्काल नजदीकी बमीठा और चंद्रनगर अस्पतालों में भिजवाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार हुआ। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। यात्रियों के सिर, हाथ और पैरों में चोटें आई हैं।