छतरपुर में बस हादसा... खजुराहो से पन्ना जा रही बस चंद्रनगर नहर के पास पलटी, 11 यात्री घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। जिले के बमीठा थाना क्षेत्र में एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 11 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बमीठा और चंद्रनगर अस्पताल ले जाया गया। घायलों को मामूली चोटें आई हैं। घटना रविवार सुबह के समय की है। खजुराहो रेलवे स्टेशन से पन्ना के लिए 'प्राची बस' (क्रमांक MP 35 P 0239) निकली थी, तभी चंद्रनगर में नहर के पास वह अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटते ही घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई।
सूचना मिलते ही बमीठा थाना प्रभारी आशुतोष श्रोत्रिय अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घायलों को तत्काल नजदीकी बमीठा और चंद्रनगर अस्पतालों में भिजवाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार हुआ। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। यात्रियों के सिर, हाथ और पैरों में चोटें आई हैं।
बस पलटने की इस घटना में गौरीशंकर पटेल (निवासी झमटुली), श्याम बाई (निवासी सलेहा, पन्ना), मनोज वर्मा (निवासी मानिकपुर सतैया), संतोष चौधरी (निवासी अमानगंज), रेखा गौड़ (निवासी इटवा), राजौरा चौधरी (निवासी पवई, पन्ना), सालिगराम वर्मा (निवासी पन्ना), राजाबाई (निवासी अनगौर), गुलाब बाई (निवासी गुनौर) और सुरेंद्र पवई घायल हुए हैं। इनमें से गौरीशंकर पटेल, मनोज वर्मा, संतोष चौधरी और गुलाब बाई को गहरी चोटें आने और विस्तृत जांच की आवश्यकता के चलते छतरपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
बस पलटने की जानकारी लगते ही हम घटनास्थल पर पहुंच गए थे। घायलों को एंबुलेंस बुलवाकर तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, हालांकि कुछ लोगों को चोटें आईं हैं। - आशुतोष श्रोत्रिय, थाना प्रभारी, बमीठा
यह भी पढ़ें- MP बोर्ड की नई पहल, दिव्यांग छात्रों को दी सहूलियत, लेखक से लेकर वाहन तक हर जरूरत होगी पूरी