रिश्तेदार का हाल जानने जा रहे थे 5 लोग, ट्रक से बचने में बेकाबू हुई कार पेड़ से टकराई; 2 की मौत, 3 गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। सागर जिले के शाहगढ़ में सड़क हादसे में घायल रिश्तेदार का हाल जानने जा रहे पांच लोगों की कार मातगुवां थाना क्षेत्र के खैरौ गांव के पास हादसे का शिकार हो गई। सागर-कानपुर हाईवे पर सामने आए ट्रक से बचने के प्रयास में चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया।

तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल छतरपुर में भर्ती कराया गया है।

रिश्तेदार का हाल जानने जा रहे थे शाहगढ़

जानकारी के अनुसार छतरपुर के नटपुरवा निवासी पांच लोग कार से शाहगढ़ की ओर जा रहे थे। वे सागर जिले के शाहगढ़ में सड़क हादसे में घायल अपने रिश्तेदार का हाल जानने के लिए निकले थे। इसी दौरान सागर-कानपुर हाईवे पर ग्राम खैरौ के पास सामने से आए ट्रक को बचाने के प्रयास में कार चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। अनियंत्रित कार सड़क किनारे पेड़ से जा भिड़ी।

हादसे में दो की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल

हादसे में कार सवार प्यार खान (65) और रसीद खान (26) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं शरीफ खान (45), शहराज खान (27) और सलमान गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद राहगीरों ने घायलों को कार से बाहर निकालने में मदद की।