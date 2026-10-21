छतरपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में झड़प, घर में घुसकर तोड़फोड़; बीच-बचाव करने पहुंची पुलिस से भी झूमाझटकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। जिले के ईशानगर थाना क्षेत्र के ग्राम पहाड़गांव में देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। कहासुनी के बाद मामला बढ़ने पर एक मकान में घुसकर तोड़फोड़ किए जाने का आरोप है। विवाद की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी झूमाझटकी होने की जानकारी सामने आई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चार थानों का पुलिस बल गांव पहुंचा। बिजावर एसडीओपी के नेतृत्व में पुलिस ने मोर्चा संभालकर हालात को नियंत्रित किया।

कुशवाहा और ठाकुर समाज के बीच कहासुनी जानकारी के अनुसार, पहाड़गांव में देवी प्रतिमा विसर्जन समारोह के दौरान कुशवाहा समाज और ठाकुर समाज के लोगों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इस दौरान कुछ लोगों ने कुशवाहा समाज के एक व्यक्ति के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी के साथ तनाव का माहौल बन गया।