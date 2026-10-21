Gwalior में शीतला मंदिर पर मुख्य द्वार के बाहर अब नहीं लगेंगी दुकानें, ट्रक हादसे के बाद लिया फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: शीतला माता मंदिर पर हुए भीषण हादसे ने सभी को झकझोर दिया है। मंदिर के मुख्य द्वार पर ढ़लान से आता ट्रक 15 लोगों को रौंदता हुआ मंदिर के मुख्य द्वार से टकराकर रुक गया। यदि ट्रक रुकता नहीं तो और बड़ी जनहानि होती।

मुख्य द्वार के बाहर नहीं लगेंगी अस्थायी दुकानें

मंदिर प्रबंधन अब सबक लेते हुए आगामी नवरात्र में मुख्य द्वार के बाहर अस्थायी दुकानों को न लगने देने की योजना बना रहा है। दुकानें सिर्फ मंदिर के अंदर ही लग सकेंगी। साथ ही मंदिर के मुख्य द्वार के सामने सालों पुरानी धर्मशाला को भी हटाया जाएगा। इसमें प्रशासन का भी सहयोग लिया जाएगा। मंदिर समिति ने मामले में एसआइटी से जांच कराने की भी मांग की है।