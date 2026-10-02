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छतरपुर में एक ही कॉलोनी में दूसरी हत्या, पीछे से आए युवकों ने युवती की गर्दन पर किया हमला

छतरपुर की अमलतास कॉलोनी में युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। कुछ समय पहले यहीं मालती प्रजापति की हत्या हुई थी, जिसकी जांच अभी जारी है।

By Unnat PachauriEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Fri, 02 Oct 2026 01:56:07 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Oct 2026 01:56:07 PM (IST)
छतरपुर में एक ही कॉलोनी में दूसरी हत्या, पीछे से आए युवकों ने युवती की गर्दन पर किया हमला
छतरपुर में एक ही कॉलोनी में दूसरी हत्या। (नईदुनिया)

HighLights

  1. अमलतास कॉलोनी में युवती की धारदार हथियार से हत्या हुई।
  2. स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ युवक युवती के पीछे थे।
  3. हमले में युवती की गर्दन पर गहरा घाव हुआ।

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की अमलतास कालोनी में एक महिला की हत्या की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि शुक्रवार, 2 अक्टूबर को इसी कालोनी में एक युवती की हत्या की वारदात सामने आ गई। लगातार दो हत्याओं से क्षेत्र में क्षेत्र में डर का माहोल है। वहीं कालोनी की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की जांच पर भी सवाल उठने लगे हैं।

दौड़ती हुई आई युवती, पीछे से युवकों ने किया हमला

जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे एक युवती अमलतास कालोनी में दौड़ते हुए आ रही थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसी दौरान पीछे से कुछ युवक आए और युवती पर हमला कर दिया। हमलावरों ने धारदार हथियार से उसकी गर्दन पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए।


मृतका की नहीं हो सकी पहचान, जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना करीब 11.20 बजे सिविल लाइन थाना पुलिस को मिली। थाना प्रभारी आशुतोष श्रोतीय के अनुसार सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि मृतका की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ घटना से जुड़े अन्य साक्ष्य जुटा रही है।

कुछ समय पहले मालती प्रजापति की भी हुई थी हत्या

  • गौरतलब है कि कुछ समय पहले इसी कॉलोनी में मालती प्रजापति (27) की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के समय मालती घर में अकेली थीं। उनके पति काम से बाहर गए थे, जबकि उनका सात वर्षीय बेटा घर के बाहर साइकिल चला रहा था।

  • पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए थे। आसपास के सीसीटीवी कैमरों में एक संदिग्ध व्यक्ति के नजर आने की बात सामने आई थी, लेकिन अब तक आरोपी तक पहुंचने की पुष्टि नहीं हुई है।

    • दोनों मामलों के बीच कड़ी तलाश रही पुलिस

    एक ही इलाके में लगातार हुई दो हत्याओं के बाद पुलिस दोनों मामलों के बीच किसी संभावित कड़ी समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

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