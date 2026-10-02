छतरपुर में एक ही कॉलोनी में दूसरी हत्या, पीछे से आए युवकों ने युवती की गर्दन पर किया हमला

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की अमलतास कालोनी में एक महिला की हत्या की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि शुक्रवार, 2 अक्टूबर को इसी कालोनी में एक युवती की हत्या की वारदात सामने आ गई। लगातार दो हत्याओं से क्षेत्र में क्षेत्र में डर का माहोल है। वहीं कालोनी की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की जांच पर भी सवाल उठने लगे हैं।

दौड़ती हुई आई युवती, पीछे से युवकों ने किया हमला जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे एक युवती अमलतास कालोनी में दौड़ते हुए आ रही थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसी दौरान पीछे से कुछ युवक आए और युवती पर हमला कर दिया। हमलावरों ने धारदार हथियार से उसकी गर्दन पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए।