ग्वालियर में बेलगाम अपराध को रोकने के लिए 7 TI बदले, मुरार थाना प्रभारी मैना पटेल लाइन हाजिर

डिजिटल डेस्क। ग्वालियर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पुलिस महकमे ने बड़ा कदम उठाया है। शहर में बेलगाम हो रहे अपराधियों पर नकेल कसने के मकसद से एक साथ सात थाना प्रभारियों (टीआई) के तबादले कर दिए गए हैं। इस पूरी कार्रवाई में सबसे बड़ी गाज मुरार थाने की प्रभारी मैना पटेल पर गिरी है, जिन्हें सीधा लाइन हाजिर कर दिया है।
मैना पटेल की विदाई के बाद अब मुरार थाने की अहम जिम्मेदारी सिरोल के थाना प्रभारी रहे इंस्पेक्टर गोविंद बगोली को सौंपी गई है। इसके अलावा छह अन्य थानों की व्यवस्था में भी बड़े बदलाव किए गए हैं:
दो नए चेहरों को मिली थानों की कमान: पुलिस लाइन या अन्य जगह से आए दो नए निरीक्षकों को थानों का प्रभार मिला है। इनमें प्रवीण शर्मा को जनकगंज थाना प्रभारी बनाया गया है, जबकि दीपेंद्र सिंह कुशवाह को भितरवार थाने की कमान सौंपी गई है।
इनका हुआ तबादला: जनकगंज के पूर्व टीआई अतुल सोलंकी को अब कंपू थाने का जिम्मा दिया गया है। वहीं, आरोन के थाना प्रभारी रमाकांत उपाध्याय को वहां से हटाकर बेहट थाने भेज दिया गया है।
सब-इंस्पेक्टर को मिला थाने का प्रभार: भितरवार में पदस्थ रहे उपनिरीक्षक (एसआई) बलवीर मावई पर भरोसा जताते हुए उन्हें आरोन थाने का प्रभारी बनाया गया है।
इस पूरे फेरबदल में एक दिलचस्प बात यह रही कि गोविंद बगोली को सिरोल से मुरार तो भेज दिया गया, लेकिन सिरोल थाने में फिलहाल किसी पूर्णकालिक निरीक्षक (टीआई) की तैनाती नहीं की गई है। अभी के लिए सिरोल थाने का कामकाज वहां के एसआई कमल किशोर यादव के भरोसे छोड़ दिया गया है।
यह भी पढ़ें- ग्वालियर में 10 दिन का ट्रैफिक महाअभियान शुरू, पहले दिन 343 चालान; 50 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की सिफारिश