ग्वालियर में बेलगाम अपराध को रोकने के लिए 7 TI बदले, मुरार थाना प्रभारी मैना पटेल लाइन हाजिर

डिजिटल डेस्क। ग्वालियर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पुलिस महकमे ने बड़ा कदम उठाया है। शहर में बेलगाम हो रहे अपराधियों पर नकेल कसने के मकसद से एक साथ सात थाना प्रभारियों (टीआई) के तबादले कर दिए गए हैं। इस पूरी कार्रवाई में सबसे बड़ी गाज मुरार थाने की प्रभारी मैना पटेल पर गिरी है, जिन्हें सीधा लाइन हाजिर कर दिया है।

मुरार में बेलगाम थे अपराधी मुरार इलाके में बीते कुछ समय से अपराध का ग्राफ लगातार चढ़ रहा था। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए थे कि पुलिस का खौफ मानो खत्म सा हो गया था। लंबे समय से मैना पटेल को हटाने की सुगबुगाहट चल रही थी, लेकिन हाल ही में हुए एक गोलीबारी के मामले ने आग में घी का काम किया।