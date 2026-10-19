छतरपुर में दर्दनाक हादसा, खेत में करंट की चपेट में आए छोटे भाई को बचाने में बड़े भाई ने गंवाई जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। खेत में बिजली का काम करते समय हुए हादसे में एक परिवार ने अपना बड़ा बेटा खो दिया। छोटे भाई को करंट लगने पर उसे बचाने पहुंचे बड़े भाई की भी करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना सटई थाना क्षेत्र की है। हादसे में छोटा भाई घायल हुआ है, जिसका प्राथमिक उपचार किया गया।