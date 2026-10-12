छतरपुर बिजली गुल होने पर नवरात्र के पहले दिन छात्रा ने व्रत के जल की जगह पिया कीटनाशक, हालत गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। नवरात्रि के पहले दिन बिजली गुल होने से हुई चूक में 23 वर्षीय छात्रा ज्योति पटेल ने पूजन का जल समझकर कीटनाशक का घोल पी लिया। घटना महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पुर की है। छात्रा को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है।

अंधेरे में नहीं कर सकी बर्तन की पहचान जानकारी के अनुसार ज्योति नवरात्रि में नौ दिवसीय अखंड व्रत रखने की तैयारी कर रही थी। सुबह स्नान और पूजा-पाठ के बाद वह पूजन का जल पीने पहुंची। इसी दौरान बिजली चली गई और अंधेरे में वह बर्तन की पहचान नहीं कर सकी।