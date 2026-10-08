छतरपुर में घर के पास खेल रही ढाई साल की बच्ची अचानक लापता, तालाब में मिली लाश

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरकाैहां में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं। घर के पास स्थित तालाब में डूबने से करीब ढाई साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। स्वजन उसे आनन-फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।