मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'मुझे बदनाम करने के लिए IT की टीमें कर रही काम...', डीपफेक Video Viral होने पर बोले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

    Dhirendra Krishna Shastri: बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दावा किया है कि इंटरनेट मीडिया पर उनके कई डीपफेक वीडियो वायरल (DeepFake Viral Videos) किए जा रहे हैं, जिनमें उन्हें उड़ते हुए या अमेरिकी पुलिस द्वारा मंच से उठाते हुए दिखाया गया है।

    By Bharat Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 07:15:51 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 07:21:15 PM (IST)
    'मुझे बदनाम करने के लिए IT की टीमें कर रही काम...', डीपफेक Video Viral होने पर बोले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री
    पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के फेक वीडियो आए सामने। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. DeepFake वीडियो में उड़ते और गिरफ्तार दिखाए गए।
    2. बागेश्वर धाम टीम इंटरनेट पर रखेगी सख्त नजर।
    3. दिल्ली अधिकारी ने बताया 22 आईटी टीमें सक्रिय।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर: बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Dhirendra Krishna Shastri) के डीप फेक वीडियो (Deep Fake Videos) इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं, जिनमें कहीं उनको उड़ते हुए दिखाया गया है तो कहीं मंच पर उनको अमेरिकी पुलिस के द्वारा मंच से उठाते हुए दिखाया गया है।

    'विदेशी ताकतें बदनाम करना चाहती हैं'

    इस तरह के वीडियो को लेकर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम पर लगाए दरबार के दौरान कहा, "वीडियो AI के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। विदेशी ताकतें हैं जो उनको बदनाम करना चाहती हैं। दिल्ली में एक बड़े अधिकारी ने उनको बताया है कि उनको बदनाम करने के लिए IT के 22 सदस्यों की टीमें काम कर रही हैं। जिनको स्पांसर किया गया है। यह टीमें उनके फेक वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने का काम कर रही हैं।"


    'तांत्रिकों की दुकानें हो गईं बंद'

    पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, "हम मंचों से उनकी ठठरी बांधते हैं तो क्या वह चुप रहेंगे। उनके पास जो शक्तियां होंगी वो उनको छोड़ते होंगे। बालाजी सरकार की कृपा से सभी तांत्रिकों की दुकानें बंद हो गई हैं। अब तो वे कुछ न कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी करने बालाजी के आगे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा कि पूरी दुनिया तुम्हारे विरोध में लग जाए तो बालाजी तुम्हारे साथ हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता।"

    यह भी पढ़ें- बंगाली युवकों ने बच्चों के बनाए अश्लील वीडियो, Whatsapp-टेलीग्राम पर किए कसर्कुलेट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के 15 Video रिकवर

    बता दें कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 7 नवंबर से हिंदू राष्ट्र की कामना लेकर पदयात्रा निकाल रहे हैं। यह पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन के तक निकाली जाएगी।

    बागेश्वर धाम की टीम रखेगी नजर इस तरह के फेक वीडियो और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए धाम की टीम भी सक्रिय की गई हैं, जो इंटरनेट मीडिया पर नजर रखेंगी, जो बदनाम करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ आगामी समय में कार्रवाई भी कराई जाएगी।

    -कमल अवस्थी, मीडिया प्रभारी, बागेश्वर धाम

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.