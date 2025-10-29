'मुझे बदनाम करने के लिए IT की टीमें कर रही काम...', डीपफेक Video Viral होने पर बोले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर: बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Dhirendra Krishna Shastri) के डीप फेक वीडियो (Deep Fake Videos) इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं, जिनमें कहीं उनको उड़ते हुए दिखाया गया है तो कहीं मंच पर उनको अमेरिकी पुलिस के द्वारा मंच से उठाते हुए दिखाया गया है।

इस तरह के वीडियो को लेकर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम पर लगाए दरबार के दौरान कहा, "वीडियो AI के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। विदेशी ताकतें हैं जो उनको बदनाम करना चाहती हैं। दिल्ली में एक बड़े अधिकारी ने उनको बताया है कि उनको बदनाम करने के लिए IT के 22 सदस्यों की टीमें काम कर रही हैं। जिनको स्पांसर किया गया है। यह टीमें उनके फेक वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने का काम कर रही हैं।"

'तांत्रिकों की दुकानें हो गईं बंद'

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, "हम मंचों से उनकी ठठरी बांधते हैं तो क्या वह चुप रहेंगे। उनके पास जो शक्तियां होंगी वो उनको छोड़ते होंगे। बालाजी सरकार की कृपा से सभी तांत्रिकों की दुकानें बंद हो गई हैं। अब तो वे कुछ न कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी करने बालाजी के आगे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा कि पूरी दुनिया तुम्हारे विरोध में लग जाए तो बालाजी तुम्हारे साथ हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता।"

बता दें कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 7 नवंबर से हिंदू राष्ट्र की कामना लेकर पदयात्रा निकाल रहे हैं। यह पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन के तक निकाली जाएगी।