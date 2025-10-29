मेरी खबरें
    बंगाली युवकों ने बच्चों के बनाए अश्लील वीडियो, Whatsapp-टेलीग्राम पर किए सर्कुलेट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के 15 Video रिकवर

    राज्य साइबर सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में दो बंगाली युवकों को देवास से गिरफ्तार किया है। ये दोनों युवक पश्चिम बंगाल के निवासी हैं और एक प्रसिद्ध गैर-सरकारी संगठन (NGO) में कार्यरत थे, वे आदिवासी बच्चों की देखभाल करते थे। ये इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बच्चों के अश्लील वीडियो डाउनलोड कर व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनलों पर फैला रहे थे।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 06:53:34 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 07:06:16 PM (IST)
    बंगाली युवकों ने बच्चों के बनाए अश्लील वीडियो, Whatsapp-टेलीग्राम पर किए सर्कुलेट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के 15 Video रिकवर
    चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले दो बंगाली युवक गिरफ्तार। (प्रतीकात्मक फोटो)

    1. राज्य साइबर सेल ने देवास, खातेगांव में छापा मारा।
    2. पुलिस ने आरोपितों के मोबाइल से 15 वीडियो किए रिकवर।
    3. व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर अश्लील वीडियो सर्कुलेट किए।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर: राज्य साइबर सेल ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर बड़ा एक्शन लेते हुए पश्चिम बंगाल के दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपित इंटरनेट मीडिया के माध्यम से बच्चों के अश्लील वीडियो डाउनलोड कर वाट्सएप और टेलीग्राम चेनल पर सर्कुलेट कर रहे थे। गृह विभाग से मिलें अलर्ट के बाद सेल ने आरोपितों के ठिकानों पर दबिश दी है।

    आरोपित आदिवासी बच्चों की देखभाल करने वाले ख्यात एनजीओ में नौकरी कर रहे थे। SP (साइबर) सव्यसाची सराफ के अनुसार राज्य साइबर सेल को NCME पोर्टल के माध्यम से बाल अश्लीलता की शिकायत मिली थी। पोर्टल भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है।


    एक्सपर्ट ने संदिग्ध नंबरों की जांच की और आरोपित लक्ष्मीकांत अरुण बागड़ी निवासी अगरा गड़बेटाए पश्चिम मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल और प्रदीप मधई बागड़ी निवासी अगरा गड़बेटाए पश्चिम मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल को देवास खातेगांव से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित एक NGO में हाउस ब्रदर की नौकरी कर रहे थे। पुलिस ने आरोपितों के मोबाइल से 15 वीडियो रिकवर किए है जो विभिन्न साइट्स से डाउनलोड कर विभिन्न ग्रूप पर सर्कुलेट किए थे।

