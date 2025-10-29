बंगाली युवकों ने बच्चों के बनाए अश्लील वीडियो, Whatsapp-टेलीग्राम पर किए सर्कुलेट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के 15 Video रिकवर

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर: राज्य साइबर सेल ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर बड़ा एक्शन लेते हुए पश्चिम बंगाल के दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपित इंटरनेट मीडिया के माध्यम से बच्चों के अश्लील वीडियो डाउनलोड कर वाट्सएप और टेलीग्राम चेनल पर सर्कुलेट कर रहे थे। गृह विभाग से मिलें अलर्ट के बाद सेल ने आरोपितों के ठिकानों पर दबिश दी है।

आरोपित आदिवासी बच्चों की देखभाल करने वाले ख्यात एनजीओ में नौकरी कर रहे थे। SP (साइबर) सव्यसाची सराफ के अनुसार राज्य साइबर सेल को NCME पोर्टल के माध्यम से बाल अश्लीलता की शिकायत मिली थी। पोर्टल भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है।