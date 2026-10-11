बुंदेलखंड के 5 जिलों में घुमेगी धीरेंद्र शास्त्री की हिंदू एकता रथयात्रा, 400 गाड़ियों का होगा काफिला

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर: ‘जागो, उठो और सनातन के लिए खड़े हो जाओ’ के आह्वान के साथ बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री की पांच दिवसीय सनातन हिंदू एकता रथयात्रा रविवार से शुरू होगी। इसका शुभारंभ राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा के पाठ से होगा और यात्रा बुंदेलखंड के पांच जिलों से होकर गुजरेगी।

पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य विचारों के माध्यम से लोगों को सनातन से जोड़ना है। उन्होंने देशभर के सनातन धर्मावलंबियों से शामिल होने की अपील की। कई श्रद्धालु शनिवार को ही बागेश्वार धाम पहुंच चुके हैं।

पहले दिन पन्ना में होगा रात्रि विश्राम, शामिल होंगे कई संत

पहले दिन यात्रा बागेश्वर धाम से गंज, बमीठा और चंद्रनगर होते हुए अजयगढ़ पहुंचेगी। दोपहर में विश्राम के बाद पन्ना में रात्रि विश्राम होगा। इसमें वृंदावन के इंद्रेश महाराज, देवी चित्रलेखा, अयोध्या के राजू दास महाराज, गंगादास महाराज, मोनी महाराज और चित्रकूट के राधेश्याम महाराज सहित कई संत शामिल होंगे।

सुरक्षा के लिए अन्य जिलों से भी बुलाया गया पुलिस बल

बालाजी के लिए विशेष रथ तैयार किया गया है, जबकि बागेश्वर महाराज वैनिटी वैन में चलेंगे। छतरपुर एएसपी आदित्य पटले के अनुसार, यात्रा में 300 से 400 वाहनों के शामिल होने का अनुमान है। सुरक्षा के लिए अन्य जिलों से भी पुलिस बल बुलाया गया है।