मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP: छतरपुर के बगौता में शिवहरे परिवार के घर ईडी का छापा, दिनभर चली जांच

    छतरपुर के ग्राम बगौता में शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने ठेकेदार शिवहरे परिवार के निवास पर छापा मार कार्रवाई की। भोपाल से आई पांच सदस्यीय टीम, चार पुलिसकर्मियों के साथ घर में दाखिल हुई और तभी से लगातार जांच जारी है।

    By Bharat Sharma
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 04 Oct 2025 08:27:20 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 04 Oct 2025 08:27:20 AM (IST)
    MP: छतरपुर के बगौता में शिवहरे परिवार के घर ईडी का छापा, दिनभर चली जांच
    छतरपुर के बगौता में शिवहरे परिवार के घर ईडी का छापा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। छतरपुर के ग्राम बगौता में शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने ठेकेदार शिवहरे परिवार के निवास पर छापा मार कार्रवाई की। भोपाल से आई पांच सदस्यीय टीम, चार पुलिसकर्मियों के साथ घर में दाखिल हुई और तभी से लगातार जांच जारी रही। जहां सुबह से शाम तक कमरे के अंदर कार्रवाई होती रही। मकान के गेट बंद कर दिए गए थे और गेट पर सुरक्षाकर्मी तैनात किया गया था।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई पूर्व नल फिटिंग ठेकेदार अनंतराम शिवहरे और पूर्व सब इंजीनियर मुकेश शिवहरे के निवास पर हुई है। बताया गया है कि ईडी की कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हो सकती है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कार्यवाही बेहद शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। टीम द्वारा घर के अंदर दस्तावेजों सहित परिवार की संपत्ति की जांच की जा रही है।

    महिला ने शिवहरे परिवार पर लगाए आरोप

    शिवहरे निवास पर ईडी की कार्रवाई चल रही थी, इसी दौरान दोपहर के वक्त एक महिला आई और उसने अनंतराम शिवहरे पर प्लॉट पर कब्जा करने के आरोप लगाए। महिला ने बताया कि उसका नाम सोनम कुशवाहा है। करीब 8 साल पहले उसके पिता ने अनंतराम शिवहरे से 2 लाख रुपये उधार लिए थे। सोनम ने आरोप लगाया कि अनंतराम शिवहरे ने इन्हीं पैसों की वसूली की आड़ में धोखे से उसके पिता के प्लॉट की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। प्लॉट की कीमत करीब 40 लाख रुपये है।

    इसे भी पढ़ें- MP: 3200 करोड़ की ठगी के आरोपी लविश चौधरी पर बड़ी कार्रवाई, इंटरपोल ने जारी किया ब्लू नोटिस

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.