MP: छतरपुर के बगौता में शिवहरे परिवार के घर ईडी का छापा, दिनभर चली जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। छतरपुर के ग्राम बगौता में शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने ठेकेदार शिवहरे परिवार के निवास पर छापा मार कार्रवाई की। भोपाल से आई पांच सदस्यीय टीम, चार पुलिसकर्मियों के साथ घर में दाखिल हुई और तभी से लगातार जांच जारी रही। जहां सुबह से शाम तक कमरे के अंदर कार्रवाई होती रही। मकान के गेट बंद कर दिए गए थे और गेट पर सुरक्षाकर्मी तैनात किया गया था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई पूर्व नल फिटिंग ठेकेदार अनंतराम शिवहरे और पूर्व सब इंजीनियर मुकेश शिवहरे के निवास पर हुई है। बताया गया है कि ईडी की कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हो सकती है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कार्यवाही बेहद शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। टीम द्वारा घर के अंदर दस्तावेजों सहित परिवार की संपत्ति की जांच की जा रही है।