नेपाल के काठमांडू में फंसे चारों परिवार छतरपुर के लिए निकले, पीएम मोदी से लगाई थी मदद की गुहार

    By Bharat Sharma
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 03:32:08 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 03:33:07 PM (IST)
    1. सभी नेपाल में पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने गए थे
    2. भड़की हिंसा में फंस गए थे छतरपुर के लोग
    3. पीएम मोदी से लगाई थी मदद की गुहार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। नेपाल में भड़की हिंसा में छतरपुर के जो चार परिवार फंस गए थे, वह दूसरे दिन गुरुवार को छतरपुर के लिए निकल पड़े हैं। नेपाल में भड़कती हिंसा और आगजनी को देख सभी लोगों ने चार गाड़ियां की और उनसे निकल पड़े हैं। नेपाल से निकलते समय छतरपुर के चार परिवारों में शामिल निर्देश अग्रवाल ने वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि नेपाल में हालात खराब हैं और हम सभी हिम्मत जुटाकर अपनी गाड़ियों से भारत के लिए निकल पड़े हैं।

    पीएम मोदी से लगाई थी मदद की गुहार

    वह भारत नेपाल की सीमा से करीब आठ किमी दूर थे, तब उन्होंने वीडियो जारी किया और नेपाल से लौटने की जानकारी दी। इन परिवारों ने नेपाल में फंसे होने के दौरान पीएम मोदी से मदद की गुहार की गुहार लगाई थी और वीडियो जारी कर मदद मांगी थी। इसे लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी जल्द फंसे लोगों को भारत लाने की बात कही थी।

    चार परिवार में कुल 14 लोग शामिल

    आपको बता दें कि नेपाल में भड़की हिंसा में छतरपुर कोतवाली इलाके के गल्ला मंडी ने रहने वाले व्यापारी राजीव कुमार, पप्पू मातेले पुत्र स्व.सुक्कू मातेले, निर्देश अग्रवाल, गुड्डू अग्रवाल पुत्र जयनारायण अग्रवाल एक कुशवाहा परिवार भी इसी ग्रुप के साथ शामिल हैं, जो नेपाला के काठमांडू में फंस गए थे। इन चार परिवारों में करीब 14 लोग शामिल हैं जिनमें बच्चे भी हैं।

