मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मध्य प्रदेश के विकास पर खजुराहो में मंथन करने जुटी सरकार, सीएम कर रहे विभागों की समीक्षा

    सीएम डॉ. मोहन यादव आज खजुराहो में खाद्य नागरिक आपूर्ति, वाणिज्यिक कर, पशुपालन एवं डेयरी विकास, नगरीय विकास तथा आवास, जनजातीय कार्य अनुसूचित जाति विकास एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम आदि विभागों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं।

    By Bharat Sharma
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 01:10:53 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 01:58:44 PM (IST)
    मध्य प्रदेश के विकास पर खजुराहो में मंथन करने जुटी सरकार, सीएम कर रहे विभागों की समीक्षा
    खजुराहो में हो रही बैठक को लेकर पूरे शहर को सजाया गया है।

    HighLights

    1. मंत्रियों सहित विभागों के मुख्य सचिवों सहित करीब 100 से 150 वीवीआईपी खजुराहो में पहुंचे
    2. 500 से ज्यादा कर्मचारी और जिलेभर के थानों से फोर्स खजुराहों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया
    3. खजुराहो क्षेत्र के पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी सीएम मोहन यादव सहित मंत्री करेंगे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। छतरपुर जिले के खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में पहली बार मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक हो है। सीएम मंत्रियों के साथ आज विभागों की समीक्षा करने के साथ मध्य प्रदेश के विकास को लेकर मंथन कर रहे हैं। पहला ऐसा अवसर है कि बुंदेलखंड में मोहन सरकार आई है और विकसित बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश पर मंथन हो रहा है।

    नौ दिसंबर को कैबिनेट की बैठक होगी। जिसमें मध्य प्रदेश के विकास और योजनाओं को खाका खींचा जाएगा। खजुराहों में कैबिनेट की बैठक होने के साथ ही खजुराहो क्षेत्र के पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी मोहन सरकार करेंगी। नौ दिसंबर को मुख्यमंत्री पन्ना टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी भी करेंगे।


    इसके लिए जिला प्रशासन खजुराहो मंदिर परिसर, पन्ना टाइगर रिजर्व, रनेह फॉल, आदिवर्त संग्रहालय सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर तैयारियों में जुटी है। खजुराहो आगमन पर मुख्यमंत्री डा मोहन यादव छतरपुर जिले के लिए 510 करोड़ 65 लाख रुपए के कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण करेंगे।

    खजुराहो के सभी होटल फुल

    दो दिवसीय मंथन में सरकार के मंत्रियों सहित विभागों के मुख्य सचिवों सहित करीब 100 से 150 वीवीआईपी खजुराहो में पहुंचे हैं। इनके लिए खजुराहो के बड़े होटलों में रुकने की व्यवस्था कराई गई है। इसके अलावा कुटने डैम, टूरिज्म विभाग हो दो होटल झनकार और पायल सहित अन्य होटल बुक हैं। 500 से ज्यादा कर्मचारी और जिलेभर के थानों से फोर्स खजुराहों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया गया है।

    आज और कल इन विभागों की समीक्षा

    8 दिसंबर को खाद्य नागरिक आपूर्ति, वाणिज्यिक कर, पशुपालन एवं डेयरी विकास, नगरीय विकास तथा आवास, जनजातीय कार्य अनुसूचित जाति विकास एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम आदि विभागों की समीक्षा बैठक होगी। जिसे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ले रहे हैं। 9 दिसंबर को लोक निर्माण विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक एवं मंत्रिपरिषद की कैबिनेट बैठक होगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.