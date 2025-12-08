मध्य प्रदेश के विकास पर खजुराहो में मंथन करने जुटी सरकार, सीएम कर रहे विभागों की समीक्षा

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। छतरपुर जिले के खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में पहली बार मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक हो है। सीएम मंत्रियों के साथ आज विभागों की समीक्षा करने के साथ मध्य प्रदेश के विकास को लेकर मंथन कर रहे हैं। पहला ऐसा अवसर है कि बुंदेलखंड में मोहन सरकार आई है और विकसित बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश पर मंथन हो रहा है।

नौ दिसंबर को कैबिनेट की बैठक होगी। जिसमें मध्य प्रदेश के विकास और योजनाओं को खाका खींचा जाएगा। खजुराहों में कैबिनेट की बैठक होने के साथ ही खजुराहो क्षेत्र के पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी मोहन सरकार करेंगी। नौ दिसंबर को मुख्यमंत्री पन्ना टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी भी करेंगे।

इसके लिए जिला प्रशासन खजुराहो मंदिर परिसर, पन्ना टाइगर रिजर्व, रनेह फॉल, आदिवर्त संग्रहालय सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर तैयारियों में जुटी है। खजुराहो आगमन पर मुख्यमंत्री डा मोहन यादव छतरपुर जिले के लिए 510 करोड़ 65 लाख रुपए के कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण करेंगे। खजुराहो के सभी होटल फुल दो दिवसीय मंथन में सरकार के मंत्रियों सहित विभागों के मुख्य सचिवों सहित करीब 100 से 150 वीवीआईपी खजुराहो में पहुंचे हैं। इनके लिए खजुराहो के बड़े होटलों में रुकने की व्यवस्था कराई गई है। इसके अलावा कुटने डैम, टूरिज्म विभाग हो दो होटल झनकार और पायल सहित अन्य होटल बुक हैं। 500 से ज्यादा कर्मचारी और जिलेभर के थानों से फोर्स खजुराहों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया गया है।