दुल्हन के दरवाजे से बारात लेकर लौट गया दूल्हा, लाइफ पार्टनर नहीं उसे 5 लाख और दहेज चाहिए था

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर: छतरपुर में दहेज न मिलने पर शादी नहीं करने का एक मामला सामने आया है। यहां लड़के वाले दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर बारात लेकर लौट गए। अब कन्या पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है।

शहर के शांति मैरिज गार्डन में एक शादी आयोजित होने वाली थी, लेकिन दूल्हा और उसके स्वजन ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर बरात लाने से इनकार कर दिया। जब दरवाजे पर आने से पहले बरात लौटी तो लड़की पक्ष के लोगों ने नाराजगी जाहिर की और दहेज की मांग करने वाले आरोपी लड़के पक्ष पर कार्रवाई करने की मांग करने धरना प्रदर्शन करने लगे।