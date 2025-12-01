मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दुल्हन के दरवाजे से बारात लेकर लौट गया दूल्हा, लाइफ पार्टनर नहीं उसे 5 लाख और दहेज चाहिए था

    छतरपुर में दहेज में और 5 लाख रुपये नहीं मिलने पर लड़के वालों ने शादी से इनकार कर दिया और बारात लेकर लौट गए। लड़की वालों ने वर पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर चक्काजाम कर प्रदर्शन किया। लड़की वाले शादी का खर्च और दहेज वापस मांग रहे हैं।

    By Bharat Sharma
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 11:23:16 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 11:34:27 AM (IST)
    दुल्हन के दरवाजे से बारात लेकर लौट गया दूल्हा, लाइफ पार्टनर नहीं उसे 5 लाख और दहेज चाहिए था
    दहेज नहीं मिलने पर बारात लेकर लौटा दूल्हा

    HighLights

    1. दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर बारात लेकर लौटे
    2. लड़की पक्ष वर पक्ष पर कार्रवाई की कर रहा मांग
    3. लड़के वालों ने चढ़ावा चढ़ाने से इनकार कर दिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर: छतरपुर में दहेज न मिलने पर शादी नहीं करने का एक मामला सामने आया है। यहां लड़के वाले दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर बारात लेकर लौट गए। अब कन्या पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है।

    शहर के शांति मैरिज गार्डन में एक शादी आयोजित होने वाली थी, लेकिन दूल्हा और उसके स्वजन ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर बरात लाने से इनकार कर दिया। जब दरवाजे पर आने से पहले बरात लौटी तो लड़की पक्ष के लोगों ने नाराजगी जाहिर की और दहेज की मांग करने वाले आरोपी लड़के पक्ष पर कार्रवाई करने की मांग करने धरना प्रदर्शन करने लगे।


    naidunia_image

    सोमवार को लड़की पक्ष ने नौगांव रोड पेट्रोल पंप के पास धरना दे दिया। धरने में बैठे लड़की के स्वजन ने बताया की सब पहले बातचीत हो गई थी और विवाह फाइनल कर लिया गया था। विवाह के दिन दूल्हे के स्वजन पांच लाख और मांगें लगे।

    बारात लेकर लौटे

    लड़की पक्ष के अनुसार डेरी रोड निवासी राकेश के लड़के की शादी तय हुई थी। शादी के लिए लड़के वालों ने दहेज की डिमांड की तो पहले 6 लाख रुपए दिए गए। उसके बाद लड़के के घर वाले 5 लाख और मांगने लगे। शादी समारोह चल रहा था बरात आ गई थी और आगामी रस्म निभाई जानी थी। तभी लड़के वालों ने चढ़ावा चढ़ाने से इनकार करते हुए शादी करने से साफ इनकार कर दिया और बरात को लौटाकर ले गए।

    यह भी पढ़ें- गुना में खाद के लिए सुबह चार बजे से लाइन में लगे किसान, पहले एक महिला की हो चुकी है मौत

    थाने पहुंचा मामला

    इसके बाद नाराज लड़की के स्वजन सुबह एकजुट हुए और उन्होंने चक्का जाम कर दिया। लड़की पक्ष का कहना है कि उनकी शादी में जो खर्चा हुआ है, वह उनको दिलवाया जाए। साथ ही जो पैसे दहेज के रूप में लिए गए हैं वह भी उनको लौटाए जाए। मामला ओरछा रोड थाने तक भी पहुंच गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.