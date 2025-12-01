गुना में खाद के लिए सुबह चार बजे से लाइन में लगे किसान, पहले एक महिला की हो चुकी है मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, गुना: रविवार अवकाश के बाद सोमवार को गुना कृषि मंडी में बड़ी संख्या में किसान खाद के लिए सुबह 4:00 से पहुंच गए। पहली सिंचाई के समय यूरिया खाद का छिड़काव किसानों को फसलों में करना है। लेकिन गुना में यूरिया का एनएफएल प्लांट होने के बाद भी किसान खाद के लिए परेशान है।

नई व्यवस्था के तहत सोमवार सुबह 7:30 बजे से टोकन वितरण और खाद वितरण होना था, लेकिन 9:00 तक व्यवस्था ही जमाते पुलिस व प्रशासन के अधिकारी नजर आए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र में बीते दिनों बमोरी के बागेरी में एक महिला की खाद के लिए कतार में लगने के दौरान तबीयत खराब होने से मौत के बाद से प्रशासन जागा है।

नई व्यवस्था की गई है, मशीन बढ़ाई गई हैं, रात में किसानों को खाद वितरण केंद्र पर रुकने प्रतिबंधित किया गया है। बावजूद व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आज फिर लंबी- लंबी कतारे टोकन के लिए और खाद के लिए किसानों की लगी हुई हैं, सबसे ज्यादा गुना के नानाखेड़ी और बमोरी में बागेरी डबल लॉक खाद वितरण गोदाम में स्थिति खराब है। खुद एडीएम अखिलेश जैन ने नानाखेड़ी गोदाम पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से बातचीत भी की। किसानों ने बताया कि 29 तारीख को बांटे गए टोकनों से आप खड़ दी जा रही है। सोमवार को बांटे गए टोकनों की खाद मंगलवार से दी जाएगी। कलेक्टर ने शनिवार को भी खाद वितरण का रहने वाला अवकाश बंद कर दिया है।