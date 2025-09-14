मेरी खबरें
    बलात्कारी पति... पत्नी को खिलाया नशे वाला मोमोज, फिर दोस्तों के साथ मिलकर किया दुष्कर्म
    पत्नी को खिलाया नशे वाला मोमोज

    1. महिला की शिकायत पर पति सहित दो पर दुष्कर्म का केस दर्ज।
    2. पति ने आवेदन में कहा था - झूठे मामलों में लोगों को फंसाती है।
    3. मारपीट करने के बाद सड़क किनारे फेंकने के आरोप लगाए।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में करीब चार दिन पहले ग्राम ढड़ारी के पास रेल्वे ब्रिज के समीप एक महिला संदिग्ध अवस्था में पड़ी मिली थी, जिसके हाथ-पैर बंधे हुए थे। पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां होश में आने के बाद महिला ने अपने पति और उसके दो साथियों पर सामूहिक बलात्कार और मारपीट करने के बाद सड़क किनारे फेंकने के आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में महिला के पति सहित तीन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है।

    क्या है महिला का आरोप?

    पुलिस को दिए गए अपने बयान में महिला ने कहा है कि उसका पति उसे बाजार ले जाने की बात कहकर साथ लेकर घर से निकला था। रास्ते में एक जगह पति ने उसे मोमोज खिलाए, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। महिला का आरोप है कि बेहोशी की हालत में उसके पति ने अपने दो अन्य साथियों के साथ पहले सामूहिक बलात्कार किया और इसके बाद मारपीट की।

    हाथ-पैर बांधकर ढड़ारी रेलवे पुल के पास फेंका

    महिला के मुताबिक मारपीट के बाद आरोपी उसके हाथ-पैर बांधकर उसे ढड़ारी रेलवे पुल के पास फेंककर भाग गए। सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने बताया कि महिला की शिकायत पर उसके पति और दो अन्य लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में एफआइआर दर्ज की गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश करने के साथ-साथ मामले की जांच में जुटी हुई है।

    दो दिन पहले पति ने थाने में दिया था आवेदन

    इसी मामले में महिला के पति ने दो दिन पहले सिविल लाइन थाना में एक आवेदन दिया था। बताया था कि उसकी पत्नी ने दो विवाह किए हैं। उसकी पत्नी लोगों पर इस तरह से झूठे मामले दर्ज कराने में माहिर हैं। पहले भी वह कई लोगों पर इस तरह के मामले दर्ज करा चुकी है। पैसे ऐंठने की मंशा से उसने झूठे आरोप लगाए हैं। वो कई लोगों को फसाने का काम कर चुकी है।

