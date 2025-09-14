बलात्कारी पति... पत्नी को खिलाया नशे वाला मोमोज, फिर दोस्तों के साथ मिलकर किया दुष्कर्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में करीब चार दिन पहले ग्राम ढड़ारी के पास रेल्वे ब्रिज के समीप एक महिला संदिग्ध अवस्था में पड़ी मिली थी, जिसके हाथ-पैर बंधे हुए थे। पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां होश में आने के बाद महिला ने अपने पति और उसके दो साथियों पर सामूहिक बलात्कार और मारपीट करने के बाद सड़क किनारे फेंकने के आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में महिला के पति सहित तीन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है।

क्या है महिला का आरोप? पुलिस को दिए गए अपने बयान में महिला ने कहा है कि उसका पति उसे बाजार ले जाने की बात कहकर साथ लेकर घर से निकला था। रास्ते में एक जगह पति ने उसे मोमोज खिलाए, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। महिला का आरोप है कि बेहोशी की हालत में उसके पति ने अपने दो अन्य साथियों के साथ पहले सामूहिक बलात्कार किया और इसके बाद मारपीट की।