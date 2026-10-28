समन के बाद भी पेश नहीं हुए एमसीबीयू के कुलसचिव, हाईकोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव यशवंत सिंह पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने न्यायालय के समन के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ 5 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है।

न्यायमूर्ति दीपक खोत की एकलपीठ ने यह आदेश अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। मामला शिवम स्वर्णकार एवं अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका CONC No. 6249/2026 से संबंधित है। कुलसचिव को दस्ती नोटिस तामील कराया जा चुका है सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता सिद्धांत कोचर ने अदालत को बताया कि कुलसचिव को दस्ती नोटिस तामील कराया जा चुका है। इसके समर्थन में याचिकाकर्ता क्रमांक छह का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। इसके बावजूद कुलसचिव अदालत में उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता पेश हुआ।